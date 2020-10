Europa League: VfL Wolfsburg - AEK Athen LIVE im TV, Stream, Ticker

Der VfL Wolfsburg will in Athen das Ticket für die Europa League lösen. Dafür müssen die Wölfe ohne gelernten Rechtsverteidiger gegen AEK Athen gewinnen.

Nach dem 2:0 gegen Desna Chernihiv in der dritten Qualifikationsrunde trifft der VfL in den Playoffs auf AEK Athen (AEK Athen - VfL Wolfsburg am Do. ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER).