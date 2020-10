Handball, Frauen: Deutschland - Niederlande LIVE im TV, Stream

Mit einem Doppelpack am Donnerstag (Deutschland - Niederlande ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und Sonntag (ab 16.45 Uhr) gegen Weltmeister Niederlande startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes in Lingen in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Dänemark und Norwegen (4. bis 20. Dezember). Es sind die ersten zwei von planmäßig fünf Länderspielen im Vorfeld des Saisonhöhepunkts.