FC Bayern: Kroos wollte laut Rummenigge Gehalt wie Götze

Allerdings hatte Kroos zwischenzeitlich in Leverkusen den Durchbruch geschafft und kam als etablierter Bundesligaspieler und frischgebackener Nationalspieler zu Bayern zurück.

Bayern erfüllt Kroos-Forderung nicht

Rummenigge: "Spieler kommen und gehen"

Als Fehler sieht Rummenigge die Entscheidung, Kroos gehen zu lassen, nicht. "Wir haben uns ganz bewusst so entschieden. Mit der Summe, die er forderte, wäre er absoluter Topverdiener gewesen. Das war zu der Zeit finanziell für uns ein Kraftakt."

Dass Kroos nach seinem Wechsel nach Spanien so richtig durchstartete und mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann, sei für Rummenigge kein Problem. "Ich habe bei keinem Spieler, der uns verlassen hat, gedacht: 'Hoffentlich spielt der jetzt einen Scheißdreck zusammen, damit für uns kein Problem in der Öffentlichkeit entsteht.' Spieler kommen und gehen. Es findet immer ein kontinuierlicher Wechsel statt, den man will und auch braucht."