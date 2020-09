NBA-Finals: Los Angeles Lakers - Miami Heat LIVE im TV, Stream und Ticker

In den NBA Finals sind die Los Angeles Lakers mit LeBron James und Anthony Davis der Favorit. Doch die Miami Heat sind nicht zu unterschätzen.

In der Hauptrolle der NBA Finals steht niemand Geringeres als LeBron James: Der Superstar greift nach seinem vierten Meisterschaftsring.

In diesem Jahr soll aber mit der Hilfe von Anthony Davis der vierte Ring her. Doch Miami gilt es nicht zu unterschätzen. (SERVICE: So überlistete Miami die NBA)