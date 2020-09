Letzter ManUnited-Angriff auf Jadon Sancho von Borussia Dortmund verpufft

Die Fans von Borussia Dortmund können aufatmen. Manchester United wird Jadon Sancho nicht in die Premier League locken können.

Noch bis vor kurzem hatte Manchester United in der Causa Jadon Sancho die Hoffnung gehabt, den BVB-Star doch noch in der aktuellen Transferperiode zu holen - und dies trotz aller Dortmunder Dementis.

Wie Sky Sports berichtet, werden nun auch in England die Zeichen so gedeutet, dass der 20-Jährige auf jeden Fall in Dortmund bleibt.