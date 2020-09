French Open: Novak Djokovic ohne Mühe in Runde zwei

Novak Djokovic wirft Mikael Ymer aus Schweden glatt in drei Sätzen aus dem Turnier. In Runde zwei der French Open wartet nun Ricardas Berankis.

Der 33-jährige Djokovic war bei den US Open disqualifiziert worden. In New York hatte er eine Linienrichterin mit einem unkontrolliert weggeschlagenen Ball am Hals getroffen.