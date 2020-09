Moto2-Pilot Marcel Schrötter fährt in ADAC TCR Germany

Marcel Schrötter feiert Gastauftritt in der ADAC TCR Germany © Imago

Moto2-Pilot Marcel Schrötter erfüllt sich einen Traum und steigt erstmals auf vier Räder um! Premiere in der ADAC TCR Germany.

Am Wochenende wird der 27-Jährige, der sonst in der Motorrad-WM zu Hause ist, einen Gaststart in der Tourenwagenserie ADAC TCR Germany absolvieren.