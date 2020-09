Schalke 04: Baum, Grammozis, van Bommel Trainerkandidaten

Trainerkarussell dreht sich weiter: So ist der Stand auf Schalke

Bei Schalke 04 ist die Trainersuche in vollem Gange. Aktuell sind drei Kandidaten im Gespräch - unter anderem ein früherer Bayern-Star. SPORT1 gibt einen Überblick.

Die Trainersuche beim FC Schalke 04 ist nach der Trennung von David Wagner am vergangenen Sonntag in vollem Gange. Viele Namen wurden bisher gehandelt.

Während am Dienstag die beiden Athletiktrainer Werner Leuthard und Quirin Löppert das Training leiteten, arbeitete Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider derweil in seinem Büro an der optimalen Nachfolge-Regelung.