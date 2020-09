French Open: Laura Siegemund nach Schummel-Ärger gegen Mladenovic weiter

Schiedsrichter-Fehler zugunsten von Siegemund

Siegemund dreht gegen Mladenovic nach heiklem Punkt auf

Für ihre Gegnerin war es das zweite bittere Aus bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge. Bei den US Open in New York hatte Mladenovic vor wenigen Wochen nach 6:1, 5:1-Führung noch verloren und sich zudem über die ihrer Meinung nach teils menschenunwürdigen Einschränkungen beim Turnier in Flushing Meadows beschwert, die ihr psychisch schwer zugesetzt hatten. Ihre Aussagen damals hatten für viel Aufregung gesorgt.