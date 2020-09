Marco Reus vor Supercup: Selbes BVB-Problem "seit Jahren"

Marco Reus mit dringender Mahnung

"Wir haben schon seit Jahren Probleme gegen solche tiefen Mannschaften", sagte Reus in einer Medienrunde am Dienstag mit Blick auf das 0:2 beim FC Augsburg am Wochenende. Vor allem, wenn eine dieser Mannschaften selbst ein Tor schieße, werde es immer wieder schwer.