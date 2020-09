La Liga: Real und Atlético Madrid LIVE im TV, Stream und Ticker

Luis Suárez (r.) war bei seinem Debüt für Atlético an drei Toren direkt beteiligt © Getty Images

Real Madrid will mit einem Sieg gegen Valladolid die Tabellenspitze erklimmen, während Atlético seinen Sturmlauf fortsetzen will.

Die spanische La Liga geht mit dem 4. Spieltag in ihre erste Englische Woche der Saison 2020/21.

Zum frühabendlichen Spiel um 19 Uhr empfängt Aufsteiger SD Huesca die Rojiblancos. Nachdem Atlético Madrid aufgrund des Champions-League-Turniers von Lissabon erst am letzten Wochenende in die Liga eingestiegen war, zeigten sich sich beim 6:1 gegen den FC Granada ungewohnt torfreudig. ( La Liga: SD Huesca - Atlético Madrid ab 19 Uhr im LIVETICKER )

Der Torhunger von Atléti wurde nicht zuletzt durch ihren Königstransfer Luis Suárez befeuert. Der Uruguayer wurde beim FC Barcelona aussortiert und zeigte bei seinem neuen Arbeitgeber direkt, dass ihn sein gehobenes Alter nicht vom Tore schießen abhält. Der 33-Jährige erzielte in nur 23 Minuten einen Doppelpack und legte ein weiteres Tor auf.

In Kombination mit Rekordtransfer Joao Félix und Diego Costa könnte Atlético in dieser Saison eine nie dagewesene Torgefährlichkeit entwickeln. Gepaart mit der ohnehin vorhandenen defensiven Stabilität ist einiges zu erwarten von Diego Simeones Team. Aufsteiger Huesca, das nach drei Spielen mit zwei Punkten dasteht, sollte sich in Acht nehmen.