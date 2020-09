FC Bayern: Leroy Sané verletzt, verpasst Spiel gegen den BVB

Kreuzbandriss verhinderte Sané-Wechsel

Sané hatte sich im August 2019 das Kreuzband im rechten Knie gerissen, wodurch er knapp sieben Monate ausfiel und erst in diesem Sommer an die Säbener Straße wechseln konnte.

Auch weil Kingsley Coman den Münchner in dieser Saison noch nicht zur Verfügung stand (Quarantäne nach Corona-Fall im Umfeld), stand der 24-Jährige bislang in allen drei Pflichtspielen des FC Bayern von Beginn an auf dem Platz.