Luka Jovic darf Real Madrid wohl auf Leihbasis verlassen

Jovic machte bei Frankfurt auf sich aufmerksam

Stepanovic: Jovic muss Gas geben

60 Millionen Euro war der Serbe Real 2019 wert, bisher ist das Engagement ein einziges Missverständnis. In der laufenden Saison stand er immerhin beim 3:2 bei Real Betis in der Startelf und spielte 71 Minuten. Zuvor gegen Real Sociedad blieb er ohne Einsatz. In der vergangenen Saison absolvierte Jovic nur 17 Partien in La Liga (2 Tore).