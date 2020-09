Medien: AC Mailand zeigt Interesse an Matija Nastasic von Schalke 04

Verliert der krisengeplagte FC Schalke 04 einen Verteidiger? Ein italienischer Top-Klub hat offenbar Interesse an einem Routinier.

Der 18-malige italienische Fußballmeister AC Mailand zeigt Interesse am Schalker Abwehrspieler und serbischen Nationalspieler Matija Nastasic (27). Das berichtet der Corriere dello Sport .

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen wollen den Profi, der seit 2015 in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, dagegen lieber sofort verkaufen. Nastasic hatte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A bei der AC Florenz gespielt.