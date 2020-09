1. FC Kaiserslautern entlässt Trainer Boris Schommers

Das teilte der Klub am Dienstagmittag mit. Auch Co-Trainer Kevin McKenna wurde beurlaubt. Das Ende für den 41-Jährigen und seinen Assistenten hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

"Diese Entscheidung fällt uns allen sehr schwer, insbesondere da Boris Schommers und Kevin McKenna in den vergangenen Monaten enorme Energie und Kraft in ihre Arbeit und den FCK gesteckt haben. Das Spiel in München hat uns alle hart getroffen und wir haben im Anschluss eine umgehende Analyse der Situation vorgenommen", sagte FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt.