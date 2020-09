FC Bayern - BVB: Bibiana Steinhaus pfeift den Supercup

Premiere beim deutschen Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Mittwoch ( FC Bayern - BVB ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ).

Steinhaus fungiert zudem zum ersten Mal überhaupt bei einem Dortmund-Spiel als Referee, es ist zudem ihr erster Auftritt als Hauptschiedsrichterin in dieser Saison.

In der Bundesliga pfiff die 41-Jährige zuletzt am 32. Spieltag beim 1:0 zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn am 16. Juni.