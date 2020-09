Mark Cuban hilft Delonte West - Ex-Kollege von Dirk Nowitzki

Delonte West (r.) spielte in der Saison 2011/2012 für die Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki (l.) © Getty Images

Die Bilder des bettelnden Delonte West in den vergangenen Monaten schockierten die Basketball-Welt.

Der Ex-NBA-Star, der bei den Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki spielte, wurde in den Straßen von Dallas gesehen, wie er im abgemagerten Zustand händeringend Hilfe suchte.

Die Aufnahmen lösten eine Solidaritätswelle aus, mehrere ehemalige Wegbegleiter boten ihre Hilfe an oder versuchten, ihn zu erreichen.

Einer hat es geschafft: Mark Cuban sammelte West an einer Tankstelle ein. Das berichtet ESPN. Der Besitzer der Dallas Mavericks will versuchen, den 37-Jährigen wieder in die richtige Spur zu bringen.