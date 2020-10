Manchester City: Guardiola versenkt halbe Milliarde in seine Abwehr

So reagiert Guardiola auf die 2:5-Klatsche gegen Leicester

Gleich drei Elfmeter verschuldeten die Stars von Trainer Pep Guardiola am Wochenende in der Premier League und luden den Gegner zu zwei weiteren Treffern ein.

Guardiola steckt über 400 Millionen in City-Abwehr

Satte 418,5 Millionen Euro hat der Spanier für die Verteidiger im aktuellen Kader ausgegeben. Also fast eine halbe Milliarde Euro! Unter den 18 teuersten Transfers von Verteidigern finden sich acht aktuelle oder ehemalige City-Spieler wieder.

Und damit reiht sich Guardiola in eine pikante City-Tradition ein. Denn schon seine Vorgänger versuchten es mit viel Geld in der Abwehr.

Klopps Liverpool mit deutlich weniger Ausgaben sicherer

Aber warum helfen die Millionen nicht? Zwei Legenden versuchten es, in England zu ergründen.

Carragher: "Verlangt Pep zu viel von Verteidigern?"

"Im Prinzip hat von den Mega-Transfers nur Laporte bisher funktioniert. Dias muss also für Guardiola unbedingt funktionieren. Vielleicht verlangt Pep zu viel von seinen Verteidigern? Seine Geschichte beim Kauf von Innenverteidigern war nie gut - auch bei Barca", äußerte sich Liverpool-Urgestein Jamie Carragher (42) bei Sky .

Es fing bereits im Sommer 2016 an mit Guardiolas Millionenloch. Der Spanier holte neben dem Schnäppchen Oleksandr Zinchenko (23/zwei Millionen Euro von Ufa) seinen Wunschspieler John Stones (26) vom Ligakonkurrenten FC Everton - für 55,6 Millionen Euro. Der englische Nationalspieler ist bis heute nicht in der Weltklasse angekommen. Er galt im Sommer als Verkaufskandidat.

65-Millionen-Mann Cancelo enttäuscht

Auch Guardiola erkannte schnell, dass Stones allein nicht reicht. Er holte ein Jahr später Kyle Walker (30) von Tottenham für 52,7 Millionen Euro und Benjamin Mendy (26) für 57,5 Millionen Euro von der AS Monaco. Mendy ist seitdem meistens verletzt gewesen. Beide Außenverteidiger sind defensiv anfällig. Und das ist kein Geheimnis bei den Gegnern. Zudem lotste der Katalane Eric Garcia für 1,8 Millionen Euro aus der Jugend des FC Barcelona nach England.

Für Jamie Carragher ist Aymeric Laporte (am Ball) der einzig gute Transfer in der Abwehr in der Guardiola-Ära.