Würzburger Kickers trennen sich von Trainer Michael Schiele

Auch der kicker berichtet von der Trennung, die die erste der laufenden Saison in der 2. Bundesliga ist ( SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga ).

Schiele hatte die Kickers in die 2. Liga geführt, der Saisonstart missglückte aber mit zwei Niederlagen gegen Erzgebirge Aue (0:3) und Fortuna Düsseldorf (0:1).

Antwerpen wird Nachfolger von Schiele

Nachfolger wird nach SPORT1 -Informationen Marco Antwerpen, der bei Eintracht Braunschweig trotz des Aufstiegs in die 2. Liga gehen musste.

Dank einer starken Rückrunde war Würzburg in der vergangenen Spielzeit noch auf einen Aufstiegsplatz geklettert, der am letzten Spieltag auf dramatische Weise verteidigt wurde.

Würzburg verliert dramatisch

Nach dem Dämpfer gegen Aue zum Auftakt hatte Würzburg in Düsseldorf einen besseren Auftritt hingelegt und einen Punkt nur haarscharf verpasst. Denn das Siegtor für die Fortuna fiel in der 82. Minute, in der Nachspielzeit verschoss Würzburgs Herrmann einen Elfmeter.