Everton: James Rodríguez äußert sich zu Zeit bei Real

Mit seinem neuen Verein hat der Kolumbianer in der Premier League die ersten drei Spiele gewonnen, bereits einen Treffer erzielt und einen weiteren aufgelegt (SERVICE: Die Tabelle der Premier League) .

Der Kolumbianer hat seinen Spaß am Fußball wieder gefunden und läuft mit einem Dauergrinsen über die Plätze.

Der 29-Jährige war 2014 für 75 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt und konnte dort vermeintlich nicht überzeugen. So verlieh Real den Spielmacher 2017 erst für zwei Jahre an Bayern und ließ ihn nun sogar ohne Ablöse nach England ziehen.

Ein Fan von James postete bei Twitter nun aber dessen Statistiken bei Real. Dazu schrieb er: "Die Auflösung der Geschichte, dass James in La Liga erfolglos war." In insgesamt 125 Pflichtspielen kam der Linksfuß auf 37 Tore und 42 Assists, davon waren 29 Treffer und 28 Vorlagen in der spanischen Liga.