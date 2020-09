Schalke und Mainz: Versäumnisse vor Trainer-Aus - Kommentar

Zwei Trainer sind nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag entlassen worden, am Sonntag David Wagner beim FC Schalke 04 und am Montag Achim Beierlorzer beim FSV Mainz 05. Beide Vereine stehen jetzt vor der vielleicht schwersten Personalentscheidung, die der Fußball in einer jungen Saison bereithält.