French Open: Angelique Kerber nach Aus gegen Juvan - wie geht es weiter?

Vielleicht darf man in manche Wortwahl auch nicht gleich zu viel hineininterpretieren - und dennoch: Es klang wenig ermutigend, was Angelique Kerber sagte.

So wenig Plan Kerber augenscheinlich für ihren weiteren Saisonverlauf hat, so wenig Gefühl und Rhythmus bewies sie im Duell mit Teenager Juvan. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020 )

Rittner über Kerber-Aus "schockiert"

Am Dienstagvormittag legte der Head of Women's Tennis beim Deutschen Tennis Bund an gleicher Stelle nach, suchte vergebens nach Erklärungen wie dem nasskalten Wetter in Roland Garros, der langen Wartezeit bis zum Spielbeginn, weil auf den Court zuvor der Franzose Corentin Moutet und Lorenzo Giustino sich mehr als sechs Stunden lang duellierten: "Und wenn du Sand eh schon nicht magst...."

Der Verweis auf all die äußeren Umstände nebst Belag greift allerdings zu kurz, selbst wenn Kerber mit Paris auch in der Vergangenheit nie wirklich warm geworden war.

Kerber ohne Turniersieg seit Wimbledon

Nach den Australian Open und US Open 2016 sowie dem Wimbledon-Triumph von 2018 bot die frühere Weltranglisten-Erste, mittlerweile nur noch auf Position 32, nicht nur bei den Grand Slams mehr ratlos machende denn erhellende Auftritte - insbesondere in diesem Jahr: Achtelfinal-Aus in Australien gegen die Russin Anastassija Pavlyuchenkova, gleiches Abschneiden dann in New York nach einer Niederlage gegen Jennifer Brady (USA).