Thiago fällt beim FC Liverpool aus - Jürgen Klopp äußert sich

Thiago hätte nach seinem Rekord-Debüt am 20. September gegen den FC Chelsea Chancen gehabt, gegen die Gunners in der Startelf zu stehen, fiel aber laut Vereinsangaben mit einem "kleinen Fitnessproblem" aus, das ie ihn laut Medienberichten zuvor auch einige Trainingseinheiten gekostet hatte.

Klopp: Thiago nach der Länderspielpause wieder dabei

Aktuell sei er "mit Sicherheit nicht fit genug", weswegen Klopp auf Thiago am Montag verzichtete. Unklar ist, ob Thiago verletzt ist oder nur nicht in dem von Klopp gewünschten Fitnesszustand.

Liverpools Mittelfeld-Trio überzeugt gegen Arsenal

Nach der Länderspielpause steht für Liverpool am 17. Oktober das Merseyside Derby gegen den FC Everton an, der punktgleich mit den Reds und Leicester City an der Tabellenspitze steht.