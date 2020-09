Kevin-Prince Boateng: Wechsel zum AC Monza zu Berlusconi-Klub perfekt

Kevin-Prince Boateng wechselt von Besiktas zum AC Monza in die Serie B © Imago

Der 33-Jährige, Halbbruder von Nationalspieler Jérome Boateng (FC Bayern), war zuletzt vom AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

Am Wochenende hatte sich der gebürtige Berliner bereits mit Präsident Paolo Berlusconi und Vorstandsvorsitzendem Adriano Galliani das 0:0 seines neuen Arbeitgebers gegen SPAL Ferrara angesehen.

Italiens früherer Regierungschef Berlusconi hatte den Klub vor zwei Jahren gekauft. Im Sommer war Monza in die Serie B aufgestiegen und strebt nun den Sprung in die höchste Spielklasse an.