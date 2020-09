Stanley Cup und NHL-Finals: Tampa Bay Lightning besiegt Dallas Stars - Champion nach Spiel 6

Die Tampa Bay Lightning gewinnen zum zweiten Mal den bedeutsamsten NHL-Titel. Die Florida-Franchise lässt gegen die Dallas Stars in Spiel 6 nichts anbrennen.

Sie haben es tatsächlich noch einmal gemacht: Die Tampa Bay Lightning haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der NHL gewonnen.

Im sechsten Spiel um den Stanley Cup bezwang die Mannschaft aus Florida die Dallas Stars mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) und entschied die Final-Serie in der stärksten Eishockey-Liga der Welt damit mit 4:2 für sich.

Der Fan-Jubel für die Franchise noch auf dem Eis fiel allerdings aus - wegen der Corona-Pandemie waren die NHL-Playoffs gänzlich in Kanada und ohne Publikum ausgetragen worden.

In Tampa ging es vor der Amalie Arena hoch her

Allerdings hatten sich sowohl in Tampa als auch in Dallas vor den jeweiligen Arenen der Teams sowie in zahlreichen Sportbars Anhängerscharen versammelt, um die TV-Übertragungen gemeinsam zu verfolgen und ihre Mannschaften moralisch zu unterstützen.