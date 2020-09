Anzeige

Champions-League-Auslosung: FC Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach im Lostopf Diese Hammerlose drohen Bayern & Co

Das Champions-League-Finale 2021 steigt in Istanbul © Imago

P. Kearney

32 Teams blicken am Donnerstag gespannt auf die Auslosung der Champions-League-Gruppen. Dem FC Bayern droht in der Gruppenphase ein Duell mit Manchester City.

Nach der Champions League ist vor der Champions League.

Keine sechs Wochen nach dem Champions-League-Finale in Lissabon findet in Genf die Auslosung für die neue Saison statt (Champions-League-Auslosung am Do. ab 17 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Anzeige

Obwohl sich der FC Bayern als amtierender Champions-League-Sieger in Lostopf eins wiederfindet, droht den Münchenern eine Horrorgruppe.

Bayern droht Gruppe mit Manchester City und Inter Mailand

Denn in dieser Saison ist Topf 2 voll mit europäischen Topteams. In diesem befinden sich unter anderem der FC Barcelona, Manchester City und der FC Chelsea. Auch Borussia Dortmund ist im zweiten Topf. Ein deutsches Aufeinandertreffen in der Gruppenphase ist jedoch nicht möglich.

In Topf 3 zählt der italienische Vizemeister Inter Mailand zu den stärksten Teams. RB Leipzig findet sich nach einer starken Champions-League-Saison - Leipzig erreichte in Lissabon das Halbfinale - erstmals in Topf drei wieder.

Bislang stehen jedoch erst vier Teilnehmer aus Topf 3 und drei Teilnehmer aus Topf fünf fest. Die weiteren Teilnehmer werden bei den Rückspielen der dritten Runde der Champions-League-Playoffs ermittelt. Diese steigen am Dienstag und Mittwoch.

Lokomotive Moskau, Olympique Marseille und Club Brügge sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert, ihre Topfzugehörigkeit hängt jedoch von den weiteren Qualifikanten ab.

Bayern führt Champions-League-Rangliste an

Der Topf 1 setzt sich aus den Meistern der Topligen sowie den amtierenden Titelträgern der europäischen Wettbewerbe - Champions League und Europa League - zusammen. So kommt es, dass sich mit Zenit St. Petersburg, dem FC Porto und dem FC Sevilla vermeintlich schlechtere Teams als beispielsweise Manchester City in Topf 1 wiederfinden.

Der FC Bayern bringt den Henkelpott nach München. © Getty Images Durch ein 1:0 im Finale gegen PSG gewinnen die Münchner die Champions League. Es ist das zweite Mal nach 2013, dass Bayern die Saison mit dem Triple krönt © Imago Dieses Kunststück gelingt zuvor nur einem anderen Verein. SPORT1 zeigt alle Triple-Sieger in Europa, die neben der Meisterschaft und dem nationalen Pokal auch die Champions League (bzw. den Landesmeisterpokal) gewonnen haben. © Getty Images CELTIC GLASGOW 1967: Die erste Mannschaft, der das Triple gelang, waren die "Lisbon Lions". DIeser Spitzname wurde den Celtic-Spielern gegeben, nachdem sie im Finale des Landesmeisterpokals in Lissabon Inter Mailand mit 2:1 besiegten © Imago Anzeige Das Besondere: Alle Celtic-Spieler waren innerhalb eines Radius von 30 Meilen (48 Kilometer) um Glasgow geboren. Mit einer komplett lokalen Mannschaft einen Europapokal zu gewinnen, gelang nur noch dem 1. FC Magdeburg 1974 im Pokal der Pokalsieger. Celtic holte 1967 auch noch Meisterschaft und den nationalen Pokal © Imago AJAX AMSTERDAM 1971: Mit der legendären Mittelfeldreihe bestehend aus Johan Cruyff, Arie Haan, Johan Neeskens und Gerrie Mühren spielte sich Ajax im Pokal der Landesmeister bis ins Finale. Ausgerechnet im Stadion des Erzrivalen Feyenoord Rotterdam besiegten Cruyff und Co. dann Inter Mailand ... © Imago ... nicht zuletzt dank des Doppelpacks von Cruyff. Trainer Rinus Michels perfektionierte das System des "Voetbal Totaal" und holte auch noch die Meisterschaft und den nationalen Pokal, ehe er sich nach Barcelona verabschiedete © Imago PSV EINDHOVEN 1988: Das nächste Triple gewann erst 17 Jahre später überraschend wieder eine Mannschaft aus den Niederlanden. Die PSV schaltete im Landesmeisterpokal Real Madrid im Halbfinale aus und feierte im Endspiel einen 6:5-Sieg gegen den FC Porto nach Elfmeterschießen © Imago Anzeige Auch die damalige PSV-Elf hatte zahlreiche Stars in ihren Reihen: Keeper Hans van Breukelen, Eric Gerets, Sören Lerby und Wim Kieft trugen unter anderem das PSV-Trikot. Auch Eindhoven gelang in jener Saison zudem der Gewinn der Meisterschaft und des nationalen Pokals © Imago MANCHESTER UNITED 1999: Was für die Red Devils die Erfüllung aller Träume war, ist für alle Fans des FC Bayern auch 20 Jahre danach noch immer eine offene Wunde. Bayern lag im Champions-League-Finale nach 90 Minuten 1:0 vorn, ehe United den Spieß in der Nachspielzeit umdrehte © Getty Images Die Elf von Trainer Alex Ferguson gewann aber nicht nur die Königsklasse, sondern triumphierte auch in der Premier League denkbar knapp mit einem Punkt Vorsprung vor Arsenal. Den FA-Cup sicherte sich United mit einem 2:0 im Finale gegen Newcastle © Getty Images FC BARCELONA 2009: Als erstes Team aus Spanien feierten die Katalanen vor zehn Jahren das Triple. Auf dem Weg ins Champions-League-Finale warf Barca unter anderem den FC Bayern aus dem Wettbewerb. Das Endspiel gewann Barca dank Treffern von Samuel Eto'o und Lionel Messi 2:0 gegen Manchester United © Getty Images Anzeige Die anderen beiden Titel? Eine Kleinigkeit! Den nationalen Pokal holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines 4:1-Sieges im Finale gegen Bilbao. In der Liga hatte Barcelona satte neun Punkte Vorsprung vor dem Erzrivalen Real Madrid © Getty Images INTER MAILAND 2010: Mit den Nerazzurri schaffte auch ein italienisches Team das Triple - und wieder waren es die Bayern, die es nicht verhindern konnten. Das Finale in der Champions League gewann Inter gegen die Münchner dank des Doppelpacks von Diego Milito 2:0 © Getty Images In der Serie A stand Inter am Ende zwei Punkte vor der Roma - und auch im Finale der Coppa Italia triumphierte die Elf von Trainer Jose Mourinho mit 1:0 gegen die AS © Getty Images FC BAYERN 2013: Die bislang einzige deutsche Mannschaft, die das Triple holte. Im Wembleystadion erzielte Arjen Robben den 2:1-Siegtreffer gegen Borussia Dortmund. Davor schoss der deutsche Rekordsieger nacheinander Juventus Turin und dem FC Barcelona förmlich aus dem Stadion © Getty Images Anzeige Unter Jupp Heynckes gelang den Bayern auch in der Meisterschaft der souveräne Titelgewinn. Als Krönung folgte dann noch der Pokalsieg in Berlin gegen den VfB Stuttgart (3:2). Auf dem Marienplatz ließen sich die Triple-Helden entsprechend feiern © Getty Images FC BARCELONA 2015: Das letzte Triple vor den Flick-Bayern gelang erneut dem FC Barcelona. Vor drei Jahren setzten sich die Katalanen im Olympiastadion von Berlin mit 3:1 gegen Juventus Turin durch © Getty Images Ivan Rakitic, Luis Suarez und Neymar erzielten die Barca-Treffer. Im Finale des spanischen Pokal war es wieder Bilbao, das die Barca-Stars besiegten - dieses Mal mit 3:1. In der Meisterschaft setzte sich Barca erneut gegen Real Madrid durch © Getty Images

Die restlichen Töpfe ergeben sich aus dem internationalen Abschneiden der Teams in den letzten fünf Jahren. Mit 136 Punkten hat der FC Bayern den höchsten Klubkoeffizienten aller Vereine, dicht gefolgt von Real Madrid mit 134 Punkten. Borussia Dortmund belegt in diesem Ranking Platz dreizehn. RB Leipzig schob sich nach dem Halbfinaleinzug an Schalke 04 vorbei auf Rang einunddreißig.

Anzeige

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto, FC Sevilla.

Topf 2: FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam.

Topf 3: RB Leipzig, Inter Mailand, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, Dynamo Kiew, Olympiakos Piräus. Zwei Plätze sind noch offen.

Topf 4: Borussia Mönchengladbach, Club Brügge, Basaksehir, Stade Rennes, Ferencvaros Budapest. Drei Plätze sind noch offen.

Schon qualifiziert und entweder im dritten oder vierten Topf: Lokomotive Moskau, Olympique Marseille

Die letzten drei Mannschaften werden am Mittwoch ermittelt:

FC Midtjylland - Slavia Prag (Hin 0:0)

Anzeige

RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv (Hin 2:1)