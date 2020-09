2. Liga: Simon Terodde schnappt sich Tor-Rekord von Sven Demandt

Sven Demandt hat seinen Tor-Rekord in der 2. Bundesliga verloren. Simon Terodde erzielt gegen Paderborn seinen 121. und 122, Treffer im deutschen Unterhaus.

Terodde trifft zum 122. Mal in der 2. Bundesliga

Nachdem die Paderborner innerhalb von nur fünf Minuten die Partie drehten und mit 3:2 in Führung gingen, trug sich Terodde in der 54. Minute erneut in die Torschützenliste ein und glich zum 3:3 aus. Damit ist nun alleiniger Rekordhalter.