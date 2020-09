French Open: Lorenzo Giustino & Corentin Moutet liefern sich 6-Stunden-Duell

Corentin Moutet zog am Ende den Kürzeren © Getty Images

Ein episches Duell zwischen dem Italiener Lorenzo Giustino und dem Franzosen Corentin Moutet hat der deutschen Topspielerin Angelique Kerber am Montag viel Wartezeit beschert.

Letztendlich war es das zweitlängste Match in der Historie von Roland Garros seit 1968.

Sogar Tennis-Beauty Eugenie Bouchard, die am Sonntag ihre Erstrundenpartie gewonnen hatte und erst am Mittwoch wieder an der Reihe ist, verfolgte das Ende der Partie gebannt.