Ousmane Dembélé zu spät zum Training - Barca-Abgang bahnt sich an

Die spanische Zeitung AS berichtet nun, dass Dembélé am Montag erst um 10.15 Uhr zum Training in der Ciutat Esportiva Joan Gamper erschien.

Eskapaden und Verletzungen hemmen Ex-BVB-Star

An Ousmane Dembélé scheiden sich die Geister. Der 100-Millionen-Mann gerät immer wieder ins Rampenlicht. Seine sportlichen Leistungen beim FC Barcelona sind dafür allerdings nur selten verantwortlich © Getty Images

Sein Streik-Wechsel von Borussia Dortmund zu Barca ist dabei nur ein Skandal, den sich der 22-Jährige erlaubt hat. Mangelnde Professionalität, häufige Verspätungen und immer wiederkehrende Verletzungen gefährden die Karriere eines Wunderkindes © Getty Images

Nun erlitt Dembélé einen Muskelriss und fällt bis zu Beginn der nächsten Saison aus. Auch die EM wird er verpassen. Wie Verletztungen und andere Probleme ein Wunderkind stoppten - SPORT1 wirft einen Blick in die Akte Dembélé © Getty Images

Sommer 2017: Nach nur einer - dafür aber überragenden - Bundesliga-Saison streikt sich der Franzose vom BVB nach Barcelona, fehlt am 10. August unentschuldigt beim Mannschaftstraining und wird daraufhin vom deutschen Top-Klub suspendiert © Getty Images

In der Transferposse geht es hin und her, ehe sich die Dortmunder auf eine Ablöse von 105 Millionen Euro mit den Katalanen einigen, wobei diese durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 42 Millionen Euro noch ansteigen kann © Getty Images

In der Doku "Ballon sur Bitume" lässt der Flügelflitzer tief blicken: "Was passiert ist, ist passiert. Es ist nun mal so geschehen. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner. Ich bereue nichts", so der Ex-Dortmunder über seinen erstreikten Wechsel, der nicht sein erster ist © Getty Images

Schon bei seinem Jugendklub aus Rennes wollte sich der Franzose wegstreiken. "Ich bin fertig mit dem Fußball, ihr kotzt mich an", soll Dembélé 2015 in einer SMS an seinen Sportdirektor geschrieben haben, berichtet Mikael Silvestre, damals sportlicher Berater in Rennes, in der "Sport Bild" © Getty Images

Zum Saisonauftakt in Barcelona kommt Dembélé nach seinem BVB-Streik aber mit Trainingsrückstand und muss erstmal individuell trainieren. "Ich bin nachmittags ein bisschen gelaufen, aber die letzten fünf Tage war es sehr warm und da habe das ich gelassen", wird Dembélé damals in der spanischen Presse zitiert © Getty Images

In seiner Premierensaison 2017/18 kommt Dembélé bei Barca aufgrund einer Oberschenkelverletzung (erlitten am 2. Spieltag) fast dreieinhalb Monate nicht zum Einsatz - am Ende stehen immerhin 13 Scorerpunkte in 24 Einsätzen zu Buche © Getty Images

Im Februar 2018 sorgt ein 36-stündiger Party-Trip nach Marrakesch/Marokko und Paris zwischen zwei Liga-Spielen für Aufsehen. Damals spielt ein Klub-Sprecher das noch herunter: "In deiner Freizeit kannst du machen, was du willst." Doch die Eskapaden nehmen zu © Getty Images

Laut der Zeitung "Sport" soll es im April 2018 beim Training auch zu einer lauten Auseinandersetzung zwischen Dembélé und Coach Ernesto Valverde sowie zu einer Fast-Prügelei gekommen sein. Auslöser ist ein kritischer Kommentar des Barca-Trainers © Getty Images

Im Oktober 2018 soll der Weltmeister vor einem Champions-League-Spiel 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt erschienen sein. Diese Disziplinlosigkeiten kann und will die sportliche Führung der Blaugrana nicht mehr tolerieren und kündigt an, strikt dagegen vorzugehen © Getty Images

Ende 2018 wird das französische Offensiv-Juwel mal wieder im Training vermisst. Dembélés fadenscheinige Begründung: Magenprobleme. Als allerdings am selben Abend ein Vereinsarzt von Barca ihn untersucht, kann dieser nichts feststellen © Getty Images

Der Flügelstürmer wird laut "AS" zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verdonnert. Coach Valverde soll zudem noch darauf bestanden haben, dass Dembélé für das Spiel gegen Betis Sevilla zusätzlich suspendiert wird, was die Vereinsführung auch umsetzt © Getty Images

Den wahren Grund für das Fernbleiben will die spanische Zeitung auch erfahren haben: Der Franzose soll bis tief in die Nacht Videospiele gezockt haben und erst eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn aufgewacht sein © Getty Images

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sagte über Dembélé unverblümt, dass er "die Angewohnheit habe, gerne mal zu spät zu kommen. Egal ob bei seinem Verein oder bei der Nationalmannschaft. Seine Ausreden sind mir bekannt" © Getty Images

Barca-Legende Gerard Piqué will dagegen seinen jungen Mitspieler nicht hängen lassen, sondern vielmehr unterstützen: "Wir müssen Dembélé dabei helfen, zu verstehen, dass der Fußball 24 Stunden am Tag ist" © Getty Images

Neben nächtelangen Playstation-Sessions und Verspätungen soll der 22-Jährige auch wenig auf seine Ernährung achten. Er liebt Fast Food, heißt es in den Medien übereinstimmend. Deshalb stellt Barca extra einen Koch für ihn ab, damit seine Ernährung gesünder wird. Doch Mickael Naya wird nach fünf Monaten vom Berater gefeuert. © Getty Images

Weiter soll der französische Weltmeister auch den Spanisch-Unterricht vernachlässigen, was die Integration in Barcelona natürlich erschwert. Sein näheres Umfeld soll wohl nicht das Beste sein und wird kritisch beäugt © Getty Images

Laut "Radio Marca" zahlt der Ex-BVB-Star seinem besten Freund Moustapha Diatta 15.000 Euro pro Monat, um für ihn da zu sein, ihn zu bespaßen, mit ihm Videospiele zu zocken sowie ihn abseits des Fußballplatzes auf andere Gedanken zu bringen © Getty Images

Die zwei kennen sich schon seit Kindertagen. Der ein Jahr jüngere Diatta war auch schon in Dortmund an seiner Seite und soll damals bei einem Probetraining der Dortmunder Zweitvertretung durchgefallen sein, schreibt die "Bild" © Getty Images

Kurioserweise wusste Barcelona genau, worauf man sich bei Dembélé einlässt. Ex-Vize-Sportchef Urbano Ortega sagte bei "ESPN": "Die Menschen, die ihn umgeben, helfen nicht. (...) Als wir ihn verpflichtet haben, wussten wir um seine disziplinarischen Probleme", so der Assistent des früheren Sportdirektors Robert Fernandez © Getty Images

Im August 2019 verdeutlicht Dembélé mal wieder, dass er noch reifer und erwachsener werden muss. Gegen Bilbao verletzt er sich am Oberschenkel. Die Vereinsärzte bestellen ihn für den folgenden Tag zur Kontrolle ein - doch er erschien nicht. Zahlreiche Versuche ihn zu erreichen, misslingen © Getty Images

Erst drei Tage später bekommen die Katalanen ihn wieder zu Gesicht, berichtet die "Bild": Dembélé soll nach dem Spiel angeblich fünf Stunden in einer Flughafen-Lounge geschlafen haben, bevor er nach Frankreich zu seiner Mutter flog – anstatt sich untersuchen zu lassen © Getty Images

Dass Dembélé nur unzureichend auf seine Gesundheit achtet, rächt sich. Auch in der Saison 2019/20 nimmt die Verletzungsmisere kein Ende. Zu Saisonbeginn fehlt er wegen einer Oberschenkelverletzung. Nach zwischenzeitlicher Rückkehr kommt es knüppeldick © Getty Images

Ende November tritt die Verletzung wieder auf. Im Februar 2020 wird ein Muskelriss diagnostiziert. Dembélé fehlt für den Rest der Saison und verpasst auch die EM im Sommer. Der FC Barcelona sucht Ersatz für den einstigen 100-Millionen-Mann © Getty Images

Auch für den BVB ist die Verletzung ein Schlag. Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien zufolge, bekäme der BVB bei 75 absolvierten Spielen bis zum Ende dieser Saison eine Bonuszahlung von rund fünf Millionen Euro. Dembélé steht derzeit bei genau 74 Partien für Barca © Getty Images