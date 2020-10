Transfermarkt: FC Arsenal, Manchester City und Co. vor Mega-Deals

Bevor am Montag das Transferfenster in England schließt, besteht bei vielen Topteams noch Handlungsbedarf. SPORT1 zeigt die Pläne der Klubs.

Am 5. Oktober schließt das Transferfenster in Europas Topligen. Eine Woche bleibt den Vereinen also noch, um sich für die neue Saison zu verstärken oder Geld in die vielerorts leeren Kassen zu spülen.