League Cup Tottenham Hotspur - FC Chelsea live im TV, Stream und Ticker

In der vierten Runde des Carabao League Cups empfangen die Spurs den FC Chelsea mit Timo Werner und Kai Havertz. Das London-Derby verspricht viel Spannung.

Die Tottenham Hotspur empfangen am Dienstagabend den Stadtrivalen FC Chelsea ( League Cup: Tottenham Hotspur - FC Chelsea ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) zum London-Derby.

Für die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner ist das Duell mit den Spurs das erste Stadt-Derby in der englischen Hauptstadt. An Motivation sollte es also nicht mangeln.