FC Bayern: Götze, Martinez, Cuisance und Co - Mögliche Transfers

Haben die Bayern fixe Neuzugänge in der Hinterhand?

Wechselt Michael Cuisance?

Laut L´Équipe bieten ihm die Engländer einen Vertrag bis 2025. Dem Ex-Gladbacher wird der Durchbruch in München hingegen nicht zugetraut. Anschluss hat er in der Mannschaft bisher auch kaum gefunden. Für die Münchner wird es nun darum gehen, eine möglichst hohe Ablöse zu erzielen. 22 Millionen sollen für ihn geboten worden sein, Bayern würde ihn ziehen lassen.

Für den umstrittenen Techniker bezahlten die Bayern rund acht Millionen Euro Ablöse an Borussia Mönchengladbach. Nach SPORT1 -Informationen kann die Ablösesumme auf bis zu 12 Millionen Euro anwachsen, sobald er über 100 Pflichtspieleinsätze hat, in denen er mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt. Gegen Hoffenheim zog ihm Flick den 17-jährigen Jamal Musial vor. Am Montag zoffte er sich im Training mit Superstar Robert Lewandowski .

Was wird aus Javi Martínez?

Kommt Mario Götze?

Wer wird der Backup für Benjamin Pavard?

Ein weiterer Kandidat könnte Max Aarons von Norwich City sein. Der 20-jährige spielte in der vergangenen Saison trotz des Abstiegs in die zweite englische Liga eine starke Rolle. Noch ist dieser Personalie aber noch kein heißes Thema bei den Bayern.

Gibt es noch Überraschungen?

Eine faustdicke wäre eine Blitz-Leihe von Alexander Nübel. Der neue Manuel-Neuer-Herausforderer begibt sich bislang demütig in Lauerstellung, aber dass er in Hoffenheim nicht einmal auf der Bank saß, stößt auf Seiten des Spielers und seines Managements auf Unverständnis und Irritation. Ein Tribünen-Platz in München ist in der Entwicklung des 23-Jährigen nicht vorgesehen.