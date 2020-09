Handball-Bundesliga: Kolumne von Christian Schwarzer über Start unter Corona

C. Schwarzer

der Saisonstart in der Handball-Bundesliga steht kurz bevor - und natürlich freue ich mich, dass es endlich wieder losgeht. Doch die Freude ist etwas getrübt, denn es fühlt sich momentan leider nicht wie unsere Sportart an.

Wir haben die Fußballer beobachtet, wie erschreckend es in großen Stadien ohne Zuschauer ist. In den Handball-Hallen wird es sehr unterschiedlich gehandhabt, manche spielen vor ein paar Fans, andere nicht. Es ist ein ewiges Hin und Her.