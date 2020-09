CS:GO: ESL Pro League Playoffs LIVE auf eSPORTS1

BIG macht den Anfang

Für Fans des deutschen CS:GO Team BIG heißt es kurz nach Mittag einschalten. Denn um 14:00 Uhr startet BIG in die erste Partie im Achtelfinale gegen das russische Team Spirit. Während die Berliner auf dem Papier das klar bessere Team sind, ließ ihre Leistung nach dem frühen Aus in der ESL One Cologne Wünsche offen. Sie wollen also zurück an die Spitze, wo sie dieses Jahr bereits acht Wochen verweilten.