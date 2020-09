Toni Kroos von Real Madrid verletzt sich am Gesäßmuskel

Toni Kroos zieht sich im Spiel gegen Real Betis eine Verletzung am Gesäß zu. Muss der Mittelfeldspieler auch für die Nationalmannschaft passen?

Wie der spanische Rekordmeister am Montag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler beim 3:2 (1:2)-Sieg in der Primera Division bei Real Betis Sevilla eine Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel zugezogen.