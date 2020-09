Premier League: Ex-ManUnited-Star Rafael pestet gegen Louis van Gaal

Rafael (r.) hatte keine Freude an Louis van Gaals Zeit bei Manchester United © Getty Images

Der frühere ManUnited-Verteidiger Rafael lässt kein gutes Haar an Louis van Gaal und seiner Zeit bei den Red Devils. Er sei "einer der schlimmsten Menschen".

Die Zeit bei Manchester United ist aber wohl der dunkelste Fleck auf seinem Lebenslauf. In den zwei Jahren beim englischen Rekordmeister konnte er nie an die goldene Ära unter Sir Alex Ferguson anknüpfen. Leistete sich viele Transferflops wie Angel Di Maria, Radamel Falcao und Bastian Schweinsteiger, dafür schickte er vielversprechende Talente wie Wilfried Zaha weg.

Ex-United-Verteidiger pestet gegen van Gaal

"Er hasste Spieler mit Herz und Instinkt. Er hat nur an sich gedacht und gesagt: 'Ihr macht, was ich sage!' Er hat immer nur geredet - jeden Tag! Wir mussten ihm nach dem Essen immer noch 15 Minuten zuhören, wie er - bei allem Respekt – über irgendwelche Scheiße redete. Es war scheiße", sagte Rafael bei The Athletic.