NBA: Luka Doncic von Dallas Mavericks rettet Fan aus Drogensucht

Dies ist die Geschichte über Collin Cable, einen 33 Jahre alten Texaner und gescheiterten Musiker, der auf dem Portal Fansided.com einen epischen Einblick in seine Seele gewährt - und der es eigenen Angaben zufolge allein dem Superstar der Dallas Mavericks verdankt, noch auf Erden zu sein.

Wenngleich die Worte nicht ganz ohne Pathos klingen: Der heute als Schriftsteller arbeitende Mavericks-Fan ist davon überzeugt, ohne die Inspiration von Doncic und dessen Spiel weder aus dem Drogensumpf herausgekommen zu sein, noch sein Leben an sich in den Griff bekommen zu haben.

Drogensucht, Bruder tot - Doncic bringt Lebensmut

Monatlich mehr als 1000 Dollar hatte Cable für Drogen ausgegeben, nachdem er in New York mit seiner Band erfolglos geblieben war. Als sein Bruder starb, ging es noch tiefer bergab - Angstzustände und Depressionen inbegriffen.

Das sportliche Wirken des in Dallas gerade erst aufstrebenden Point Guards geriet für den Junkie zum Schlüssel der Wiedergeburt. "Luka Doncic zu sehen, war das Einzige, was mich an diese Welt gebunden hat", sagt Cable im Nachhinein: "Die Freude, mit der er spielte, war so ansteckend wie medizinisch."

Luka Doncic hinterlässt weiter seine Fußnoten in der NBA. Nun hat der Slowene sogar eine Marke von Basketball-GOAT Michael Jordan geknackt - und das in seiner erst zweiten NBA-Saison © Getty Images

Doncic ist damit auf einem guten Weg, in die Fußstapfen von Mavs-Legende Dirk Nowitzki zu treten. Bei Dallas spielt er bislang überragend. Vor seinem Schritt in die USA brach er bei Real Madrid Rekorde. SPORT1 blickt auf seinen bisherigen Werdegang zurück © Luka Doncic startete in der NBA direkt durch und wurde zum Rookie des Jahres gewählt

Die Liebe zum Basketball entdeckt Luka Doncic schon früh. Als Sohn von Ex-Basketball-Profi Sasa Doncic ist ihm das Spiel in die Wiege gelegt. Bereits als kleiner Junge begleitet Luka seinen Vater zu dessen Spielen © instagram.com/lukadoncic

Als Baby bekommt er im Alter von nur sieben Monaten seinen ersten Ball in die Hände. Eine Liebe, die sich fortsetzen sollte © instagram.com/lukadoncic

In der Grundschule im slowenischen Ljubljana beginnt Doncic mit sieben Jahren organisiert Basketball zu spielen. Schon damals ist sein besonderes Gefühl für den Ball sichtbar © instagram.com/lukadoncic

Bei einem Probetraining seines Jahrgangs 1999 tritt der kleine Luka im Alter von acht Jahren derart dominant auf, dass er von den Trainern zu den drei Jahre älteren Kindern geschickt wird. Auch dort braucht er nur ein Training, um sich zu empfehlen © instagram.com/lukadoncic

Seine Leidenschaft für den Sport ist grenzenlos. In einem "ESPN"-Interview erzählt sein früherer Coach, dass er Doncic als Kind aufgefordert habe, zuhause zu bleiben und sich mit seinen Spielsachen zu beschäftigen. Doch der heutige Mavs-Profi flehte, zum Training kommen zu dürfen © instagram.com/lukadoncic

Im Alter von zwölf Jahren wird Doncic von Real Madrid eingeladen. Im Finale der Minicopa erzielt er mit ihm unbekannten Mitspielern sagenhafte 20 Punkte gegen den FC Barcelona. Zurück in Slowenien bringt er im Meisterschaftsspiel seines Teams 54 Punkte auf das Scoreboard und wird MVP © instagram.com/lukadoncic

Danach geht es direkt nach Madrid. Ohne seine Eltern wohnt der 13-Jährige in der spanischen Hauptstadt, lernt die Sprache und passt sich an. Auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt, zieht der Slowene seinen Plan durch © instagram.com/lukadoncic

Im Alter von 16 Jahren und zwei Monaten bestreitet er sein erstes Spiel in der spanischen Liga. Hinter Ricky Rubio und Angel Rebolo ist er der drittjüngste Spieler der Geschichte. Es dauert nicht lange, ehe Doncic in der Liga ACB die ersten Rekorde aufstellt © instagram.com/lukadoncic

In der Saison 2017/18 gewinnt er mit Real den wichtigsten europäischen Wettbewerb, die Euroleague. Sowohl in der regulären Saison als auch beim Final Four wird er als Most Valuable Player ausgezeichnet. Dies gelingt ihm als jüngster Spieler der Geschichte © Getty Images

Insgesamt gewinnt er dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den Pokal und einmal den Intercontinental Cup. 2017 wird er mit der slowenischen Nationalmannschaft sogar Europameister © instagram.com/lukadoncic

Mit großen Erwartungen geht es für den Slowenen zum NBA-Draft 2018. Zeitweise wird Doncic sogar als Nummer-1-Pick gehandelt, dazu kommt es aber nicht. An Position drei draften ihn die Atlanta Hawks,... © Getty Images

...traden ihn für Trae Young und einen zukünftigen Erstrundenpick aber weiter zu den Dallas Mavericks. Dort unterschreibt der Slowene seinen ersten NBA-Vertrag © instagram.com/lukadoncic

Am 17. Oktober ist es dann soweit. Bei der 100:121-Niederlage gegen die Phoenix Suns bestreitet Doncic sein erstes Spiel in der NBA. In 32 Minuten bringt er es auf zehn Punkte und acht Rebounds. Im nächsten Spiel gegen die Timberwolves legt er dann bereits 26 Zähler auf © Getty Images

Schnell ist klar: Viel Eingewöhnungszeit braucht Doncic bei den Mavs nicht. Seine Leistungen sind sogar so gut, dass er im November erstmals als "Rookie of the Month" der Western Conference ausgezeichnet wird © Getty Images

Den Award für den besten Rookie der Western Conference wird er auch in allen kommenden Monaten abräumen - insgesamt fünfmal wird er ausgezeichnet © Getty Images

Nach Markelle Fultz in der Saison 2017/18 ist er der zweitjüngste Spieler in der NBA-Geschichte, dem ein Triple-Double gelingt. Gegen die Milwaukee Bucks kommt er auf 18 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists © Getty Images

Das Kunststück wiederholt er in den folgenden Spielen sogar doppelt: Auch gegen die Toronto Raptors und die Charlotte Hornets kommt er in allen drei Kategorien auf zweistellige Wert. Gegen die Raptors erzielt er als 19-Jähriger 35 Punkte, zwölf Rebounds und zehn Assists. Doncic ist der jüngste NBA-Profi mit mehr als 30 Punkten in einem Spiel © Getty Images

Doch damit nicht genug! Die Marke von 500 Punkten, 150 Rebounds und 100 Assists knackt Doncic sogar schneller als LeBron James. Viele sagen ihm eine ähnlich große Zukunft voraus. Zudem ist Doncic der zweite Spieler in der Geschichte der NBA, der innerhalb von 50 Spielen 1000 Punkte, 340 Rebounds und 260 Assists erzielte © Getty Images

Auch sein Teamkollege Dirk Nowitzki hat nur Lob für den Guard übrig. "Für so einen großen Typen ist er unglaublich mit dem Ball und im Pick-and-Roll. Seine Übersicht ist jetzt schon unfassbar", sagte Nowitzki. "Er ist ein guter Schütze und ich glaube, er wird uns noch sehr lange Spaß machen" © Getty Images

Das Talent weiß auch Mavs-Coach Rick Carlisle zu schätzen. "Wenn du einen Spieler mit seinem Gefühl und und seinen Fähigkeiten bekommst, musst du ihm die Freiheit geben, seine Vorteile zu nutzen", sagte er bei "ESPN". "Auf der anderen Seite musst du genug Strukturen bilden, um ihn in der Gruppe optimal einzusetzen" © Getty Images

Die Fans lieben Doncic - nicht nur Dallas-Anhänger! Im Fanvoting für das All-Star-Game 2018/19 erhält nur Superstar LeBron James mehr Stimmen. Ins Team schafft er es zur Empörung vieler aber nicht. Denn von Spieler und Trainer kriegt er nur wenig Stimmen. Doncic wird nicht einmal als Bankspieler eingeladen © Getty Images

Nach der All-Star-Pause liefert Doncic aber die Antwort auf dem Feld. Gegen die Los Angeles Clippers und die New Orleans Pelicans gelingen ihm jeweils Triple-Doubles. Auch die Punktausbeute nach der Pause kann sich sehen lassen. Lediglich in fünf von 17 Spielen bleibt er unter der 20-Punkte-Marke © Getty Images

In den USA kommen dennoch zunehmend Diskussionen auf, ob nicht Trae Young von den Atlanta Hawks auch ein Kandidat für den Award des "Rookie of the Year" wäre. Doncic kontert die Diskussion Ende März mit den Triple-Doubles Nummer sechs und sieben © Getty Images

Bei der 126:91-Gala gegen die Warriors lieferte er erst mit 23 Punkten, elf Rebounds und zehn Assists ab. Im Duell mit den Kings steigerte er sich sogar noch auf 28 Punkte, zwölf Rebounds und zwölf Assists © Getty Images

Den krönenden Abschluss seiner Saison liefert Doncic im letzten Spiel der Saison 2018/19 gegen die Phoenix Suns. 21 Punkte, 16 Rebounds und elf Assists - es ist sein achtes Triple Double als Rookie - nur Oscar Robertson (26) und Ben Simmons (12) schafften mehr © Getty Images

Hinter sich gelassen hat der Slowene zum Beispiel Guard-Legende Earvin "Magic" Johnson, der als Rookie auf sieben Triple-Doubles in einer Saison kam. Doncic ist zudem der erste Spieler unter 21 Jahren, der mehr als siebenmal dieses Kunststück schaffte © Getty Images

Neben LeBron James (l.), Russell Westbrook und Nikola Jokic ist Doncic 2018/19 zudem der einzige NBA-Profi, der mindestens 20 Punkte, sieben Rebounds und sechs Assists auflegte - und das als Neuling © Getty Images

Mit der Wahl zum "Rookie of the Year" folgt der verdiente Lohn. Nach Jason Kidd (1995 geteilt mit Grant Hill) ist Doncic der zweite Maverick, der die Auszeichnung erhält. Nach Pau Gasol (2002) ist er zudem der erste Akteur, der nicht an einem US-College war © Getty Images

In der Saison 2019/20 macht Doncic da weiter, wo er aufgehört hat. Mit dem Slowenen und Kristaps Porzingis haben die Mavs nach dem Rücktritt von Dirk Nowitzki zwei der vielversprechendsten Talente der NBA im Team - da steigen die Erwartungen © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/iStock

Gleich zum Saisonauftakt glänzt Doncic und ist mit 34 Punkten überragender Mann beim Sieg gegen die Washington Wizards. Nie zuvor in der NBA-Geschichte hat ein Spieler unter 21 Jahren so viele Punkte wie Doncic im ersten Saisonspiel erzielt © Getty Images

Auch im Krimi gegen die Los Angeles Lakers weiß Doncic zu überzeugen. Dem Superstar gelingt ein Triple-Double mit 31 Punkten, 12 Rebounds und 15 Assists. Diesmal ist aber ein anderer noch besser: LeBron James kontert mit 39 Punkten, 12 Rebounds und 16 Assists © Getty Images

Bei den Cleveland Cavaliers liefert der 20-Jährige eine historische Leistung. Beim 131:111-Erfolg legt er 29 Punkte, 15 Assists und 14 Rebounds auf. Als erstem Spieler der NBA-Geschichte gelingt es Doncic, in aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 29 Punkte, 15 Assists und 13 Rebounds zu sammeln (wie bereits gegen die Lakers) © Getty Images

Zum Matchwinner wird Doncic im Duell mit Vorjahreschampion Toronto Raptors. Mit 26 Punkten, 15 Rebounds und sieben Assists verpasste er zwar ein weiteres Triple-Double - dafür macht er mit vier verwandelten Freiwürfen den Sack gegen die Raptors endgültig zu © Getty Images

Die Krönung einer bisher beeindruckenden Saison folgt gegen die San Antonio Spurs. Nicht nur, dass Doncic sein Team in einem Krimi zum Sieg führt. Er sorgt dabei mit 42 Punkten für einen Karriere-Bestwert und legte zudem mit zwölf Assists und elf Rebounds ein Triple-Double auf © Getty Images

Der Slowene ist der erste Spieler in der Mavs-Geschichte, dem ein Triple-Double mit 40 Zählern oder mehr gelungen ist. Zudem schließt er sich Lakers-Star LeBron James an, dem dieses Kunststück im Alter von unter 21 Jahren gelungen ist © Getty Images

Doch es kommt noch besser - Doncic schafft in einem Spiel nach dem nächsten mindestens 20 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists. Selbst den Los Angeles Lakers um LeBron James (r.) gelingt es in dieser Zeit nicht, Doncic zu stoppen © Imago