Razor Ramon: Eine WWE-Kultfigur mit düsteren Abgründen

Er könnte doch einen Typen wie in "Scarface" spielen, trug der frisch von WWE verpflichtete Scott Hall bei einem Treffen mit Ligaboss Vince McMahon und dessen rechter Hand Pat Patterson vor - und schwelgte dann ein bisschen in seiner Liebe für den Gangsterfilm-Klassiker mit Al Pacino.

Mit kubanischem Akzent imitierte er die bekanntesten Sprüche aus dem Kultwerk um den Unterwelt-Boss Tony Montana ("Say hello to my little friends" - "The world is yours" - "Say goodnight to the bad guy"), fantasierte, dass man ihn ja auch filmen könnte, wie er in einem Cabrio mit Leopardenfell-Cabrio durch Miami düst, solche Sachen.

Scott Hall verbrachte Teil der Kindheit in Deutschland

Hall hatte vor seinem Durchbruch in der damaligen WWF ein unstetes Leben geführt, nicht nur im Ring: Am 20. Oktober 1958 als Soldatensohn in St. Mary's County in der Nähe von Washington geboren, wechselte er in seiner Kindheit ständig den Wohnort, lebte für eine Weile auch in München und ging dort zur Schule. Auch als Wrestler war eine Weile in Deutschland aktiv, als "Texas Scott" trat er 1989/90 für die deutsch-österreichische Catch-Liga CWA von Big Otto Wanz an.

In Amerika hatte ihn zuvor der dort ähnlich legendäre Dusty Rhodes (Codys Vater) an den Showkampf herangeführt. Hall begann seiner Karriere als "Starship Coyote", sein Trainingspartner "Starship Eagle" alias Dan Spivey wurde bei WWE später - ebenfalls inspiriert von einem Filmklassiker - zu Waylon Mercy, dem Vorbild von Bray Wyatt.

Hall wurde zu Beginn seiner Karriere als großes Talent betrachtet. 1985 engagierte ihn die Liga AWA, die kurz zuvor Hogan an die WWF verloren hatte, angeblich in der Hoffnung, ihn zum Nachfolger des Hulksters aufbauen zu können. Das klappte nicht und auch der erste Anlauf als "Diamond Studd" bei WCW - wo er zum ersten Mal auf den späteren Topstar Diamond Dallas Page und seinen ewigen Weggefährten Kevin "Diesel" Nash (damals: Vinnie Vegas) traf, war wenig erfolgreich. Nur ein Zwischenspiel waren die internationalen Ausflüge nach Europa und Japan, wo Hall einige Kämpfe mit einem jungen Talent namens Punisher Dice Morgan bestritt - dem späteren Undertaker.

Unter tragischen Umständen starb auch der ULTIMATE WARRIOR, der 1990 Hulk Hogan als erster WWF-Star bei WrestleMania besiegen durfte. Im Alter von 54 Jahren erlag er 2014 einem Herzinfarkt, wenige Tage nach seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame © Imago

In den Achtzigern der wohl größte WWF-Star neben Hulk Hogan, starb RANDY SAVAGE im Mai 2011 mit 58, als er am Steuer seines Wagens einen Herzinfarkt erlitt. Er hatte nicht diagnostizierte Herzprobleme © Getty Images

Kein langes Leben war auch Hogans legendärem Rivalen ANDRE THE GIANT beschieden. Der ikonische "Big Man", der auch in Hollywood einige Rollen hatte ("Die Braut des Prinzen"), starb 1993 im Alter von 46 Jahren an Herzversagen. Er war durch seinen Riesenwuchs gesundheitlich schwer beeinträchtigt © Getty Images

Frühe Todesfälle gehörten in den vergangenen Jahren leider immer wieder zum Wrestling. Einer der prominentesten, Ex-Champion EDDIE GUERRERO, der ebenfalls eine Drogen-Vergangenheit hatte, starb 2005 im Alter von 38 Jahren an einem Herzinfarkt © Getty Images

Viele Weggefährten Lugers sind nicht mehr am Leben. Ex-WWF-Champion YOKOZUNA (l.) starb 2000 34-jährig an einem Lungenödem. Curt Hennig alias MR. PERFECT (r.) erlag drei Jahre später mit 44 Jahren einer Drogenvergiftung © twitter.com/@WWENetwork

Auch diesem WWF- und WCW-Star ist es nicht gut ergangen: Der muskulöse LEX LUGER wurde in den frühen Neunzigern als Nachfolger von Hogan in Szene gesetzt. Er konnte dem nicht ganz gerecht werden, schlimmer aber war, was hinter den Kulissen passierte © twitter.com/@WWENetwork

SCOTT HALL: Nashs Partner und ebenfalls Gründungsmitglied der nWo, zuvor in der WWF als "The Bad Guy" Razor Ramon einer der größten Charismatiker seiner Zeit. Seine Karriere wurde aber wiederholt durch Alkohol- und Drogenprobleme ausgebremst © instagram.com/scotthallnwo

KEVIN NASH: Der 2,08-Meter-Riese war in den Neunzigern als "Diesel" WWF-Champion, später gründete er mit Hulk Hogan bei der Konkurrenzliga WCW die legendäre und revolutionäre Gruppierung "New World Order" (nWo) © Imago

Verletzungsbedingt machte der Stinger 2016 bei seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame schließlich Schluss - kam aber seitdem doch nochmal ins Grübeln. Er hofft nach eigenen Angaben noch auf ein Match mit dem Undertaker. Eher unwahrscheinlich, dass es noch zustande kommt © twitter.com/WWE

Als Hogan zum Bösewicht wurde, wurde Sting mit einem an den Film "The Crow" angelehnten Charakter als heldenhafter Rächer und Gegenspieler Hogans inszeniert © Getty Images

Punk versuchte einen sportlichen Neustart, trat als MMA-Kämpfer bei UFC an, verlor seinen Debütkampf gegen Mickey Gall allerdings krachend. Auch ein zweiter Kampf gegen Mike Jackson ging verloren. UFC-Präsident Dana White erklärte anschließend, dass der 40-Jährige keine Zukunft in der MMA-Liga habe © Getty Images

2016 feiert Goldberg mit 49 Jahren ein umjubeltes Comeback, das ein Jahr später mit einer Niederlage gegen Brock Lesnar endet. Goldberg ging mit den Worten: "Sag niemals nie". Vor WrestleMania 34 zog er in die WWE Hall of Fame ein, 2019 tritt er gegen den Undertaker nochmal für WWE an © WWE 2017 All Rights Reserved

Nach seiner Karriere genoss der 53 Jahre alte Hobby-Jäger das Leben auf seiner Ranch in Texas. Zuletzt heuerte Michaels als Nachwuchstrainer bei WWE an und zog nach Florida © twitter.com/ShawnMichaels

SHAWN MICHAELS: "I'm just a sexy boy, I'm not your boy toy": Die selbst gesungene Einzugsmusik des "Heartbreak Kid" ist Wrestling-Fans noch in bester Erinnerung - wenn auch nicht unbedingt aus Gründen der musikalischen Qualität © dpa Picture Alliance

2019 kehrte Batista noch ein letztes Mal in den WWE-Ring zurück und schloss seine Karriere dort mit einem letzten Match gegen den alten Rivalen Triple H ab © WWE 2018 All Rights Reserved

Der 49-Jährige ergatterte tragende Rollen im Blockbuster "Guardians of the Galaxy" und als Bond-Gegenspieler in "Spectre" © Getty Images

Johnson aber vergaß seine Wurzeln nicht, kehrte 2011 nach längerer Pause in den WWE-Ring zurück und reichte in zwei großen Matches die Fackel an den neuen Star John Cena weiter. Legt bis heute immer wieder Gastauftritte für WWE hin © Imago

Johnson bekam Angebote aus Hollywood und wurde nach seiner Rolle in "Die Mumie kehrt zurück" zum großen Filmstar, Box-Office-Zugpferd und "Sexiest Man Alive". Kein Wrestling-Star, auch nicht Hogan, war außerhalb des Rings je so erfolgreich wie der 46-Jährige © Getty Images

Tragisch: Harts alte Weggefährten aus der Hart Foundation sind allesamt zu früh verstorben: Bruder Owen Hart (l.) bei einem missglückten Ring-Stunt 1999, Brian Pillman (2.v.l..) 1997 an Herzversagen, Schwager "British Bulldog" Davey Boy Smith 2002 aus demselben Grund, Jim "The Anvil" Neidhart 2018 schließlich infolge von Alzheimer © WWE 2018 All Rights Reserved

BRET "HITMAN" HART: Nach der Ära Hogan Eckpfeiler der WWF in den Neunzigern, auch in Deutschland, wo Wrestling damals boomte, enorm populär © WWE

Im Juli 2018 folgte die Begnadigung: Hogan wurde nach diversen Entschuldigungen für sein Verhalten wieder in die Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

Hogan mehrte seinen Ruhm als Schauspieler, Reality-Star ("Hogan knows best") und durch zahlreiche Show-Auftritte außerhalb des Rings. Vom Wrestling konnte er auch lange nicht lassen, bestritt seinen letzten Kampf erst 2012 - mit 59 © Getty Images

HULK HOGAN: "Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?" In den Achtzigern war der Hulkster der Superstar der früheren WWF, mit dem der Showkampf zum globalen Phänomen wurde © Imago

Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock und Co.: Das machen die Wrestling-Stars der Achtziger, der Neunziger und der Nuller-Jahre heute? SPORT1 gibt den Überblick © SPORT1-Grafik: Paul Haenel/Getty Images/Imago/Twitter/Instagram

1992: Durchbruch in der WWF als Razor Ramon

Das WWF-Debüt als Razor Ramon 1992 änderte alles: In lässigen Promo-Clips mit Goldketten, Ölfrisur und Zahnstocher im Mund variierte er seine Tony-Montana-Bezüge, stellte sich als Exilkubaner vor, der im Dreck geboren wäre und zu einem reichen Mann geworden wäre, indem er sich einfach immer genommen hätte, was er gewollt hätte.

Razor schlug sofort ein, schon kurz nach seinem Debüt wurde er in die große Fehde der früheren Champions "Macho Man" Randy Savage und Ric Flair involviert, trat bei den Survivor Series 1992 mit Flair gegen Savage und Mr. Perfect an. Beim Royal Rumble 1993 durfte er schon den dann amtierenden Titelträger Bret "The Hitman" Hart herausfordern, bei WrestleMania IX im Caesar's Palace besiegte er den langjährigen Champ Bob Backlund.

Der charismatische Razor war bald so populär, dass er zum Publikumsliebling gemacht wurde - über einen Umweg, der ihn zum Teil es der berühmtesten Momente der frühen Jahre der TV-Show Monday Night RAW machte. Der zuvor als No-Name porträtierte 1-2-3 Kid (Sean Waltman) feierte einen Überraschungssieg über Razor. Als sich dann die anderen Liga-Bösewichte - allen voran der "Million Dollar Man" Ted DiBiase - über Razors vergebliche Versuche, sich zu revanchieren, lustig machte, wandte sich der "Bad Guy" gegen sie und stand plötzlich Seite an Seite mit dem Jungstar.

Legendäres "Ladder Match" mit Shawn Michaels

In der Nacht auf den heutigen Tag vor 27 Jahren folgte die vorläufige Krönung: Razor gewann gegen "The Model" Rick Martel den vakanten Interconinental Title, der zuvor dem aufstrebenden Shawn Michaels wegen eines realen Streits hinter den Kulissen aberkannt worden war.

Undertaker vs. Michaels, Cena vs. Punk, Bret vs. Owen und ein Österreicher, der hoch einsteigt: SPORT1 zeigt die besten WWE-Matches aller Zeiten in Bildern. © WWE

Anlass für das Ranking: Das Wahnsinns-Match zwischen dem Österreicher WALTER und Tyler Bate beim England-Kader NXT UK, von "Kritiker-Papst" Dave Meltzer als zweitbestes WWE-Match überhaupt eingeordnet. Auch in der SPORT1-Bestenliste landet es sehr weit oben ... © WWE

PLATZ 15: JOHNNY GARGANO vs. TOMMASSO CIAMPA (NXT TakeOver: New Orleans, 2018) - Die Ex-Partner und in Wahrheit guten Freunde lieferten sich bei WWE die Hassfehde schlechthin - ihr "Unsanctioned Match" von WrestleMania 34 war ihr Meisterwerk © WWE

Das Duell verließ sich - ähnlich wie einst das legendäre Match gleicher Art zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho - nicht auf besonders spektakulär aussehende oder blutige Show-Effekte. Stattdessen gab es echte Härte - und das Auserzählen der lang aufgebauten Geschichte der beiden, mit dem Triumph für Liebling Gargano © WWE

PLATZ 14: UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (IN YOUR HOUSE: BADD BLOOD, 1997) - Der Taker und der Heartbreak Kid brachten ein Konzept namens "Hell in a Cell" zur Uraufführung - und obwohl viele spätere Matches im Höllenkäfig wildere Stunts hatten: Stimmiger und runder als das Original war keines ©

PLATZ 13: UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (WRESTLEMANIA XXVI, 2010) - Nochmal Taker und HBK, ihr letztes (relevantes) Kapitel: Bei der Megashow in Phoenix setzte Michaels seine Karriere gegen die WrestleMania-Siegesserie des Undertaker aufs Spiel - und gab trotz seiner fortgeschrittenen 44 Jahre noch mal alles © WWE

"Mr. WrestleMania" lieferte eine würdige, mitreißende Abschiedsvorstellung, bevor er diezu diesem Zeitpunkt logische Niederlage einsteckte und seine Karriere beendete © WWE

PLATZ 12: JOHNNY GARGANO vs. ADAM COLE (NXT TakeOver: New York, 2019) - "Johnny Wrestling" krönte sich in einem "Best Two Out Of Three Falls Match" nach langem Warten erstmals zum NXT-Champion. Meltzer ordnete das atemberaubende Duell als bestes WWE-Match aller Zeiten ein ... © WWE

... Kritiker dagegen wenden ein: Die Matchstory des alle Widrigkeiten überstehenden Gargano sei am Ende zum Overkill überreizt worden. Kann man so sehen, ist aber Jammern auf hohem Niveau. Jeder Wrestling-Fan sollte dieses Match gesehen haben (wie alle Matches im Ranking) © WWE

PLATZ 11: HARDY BOYZ vs. DUDLEY BOYZ vs. EDGE & CHRISTIAN (WrestleMania X-7, 2001) - Oft kopiert, nie erreicht: Die zweite Auflage des damals noch recht frischen Konzepts TLC (Tables, Ladders & Chairs) © WWE

Der spektakuläre Dreikampf der legendären Teams der Attitude Era bot jede Menge Momente für die Ewigkeit, allen voran der unglaubliche Spear von Edge, mit dem Edge den an den Tag-Team-Gürteln baumelnden Jeff Hardy aus der Luft pflückte ©

Am Ende mischen sich auch noch Lita, der dritte Dudley Spike und der mit Edge und Christian verbündete Rhyno an: Andere Matches hätte das ruiniert, hier rundete es das Demolition-Derby ab, Edge und Christian triumphierten ©

PLATZ 10: ADRIAN NEVILLE vs. SAMI ZAYN (NXT TakeOver: R Evolution, 2014) - Das frühe Highlight des damals noch jungen NXT-Kaders. Neville und Zayn, in der Independent-Szene als "Pac" und "El Generico" schon zu Ruhm gekommen, boten ein Duell, das ihren Top-Matches bei ROH und Co. in nichts nachstand © WWE

Zayn wurde damals in einem packenden Finish zum Champion gekrönt. Denkwürdig auch die Szenen danach, in denen sich sein alter Weggefährte Kevin Owens brutal gegen ihn wandte © WWE

PLATZ 9: BRET HART vs. OWEN HART (WrestleMania X, 1994) - Der "Hitman" war zu diesem Zeitpunkt schon zum Topstar der damaligen WWF aufgestiegen, mit dieser technischen Meisterdarbietung hob er Bruder Owen auf sein Level ©

Owen (l.) gewann das Match überraschend, indem er eine Victory Roll seines Bruders (die Aktion, mit der er im Jahr zuvor King of the Ring geworden war) auskonterte und ihn auf die Matte drückte. Bret wurde am selben Abend WWF-Champion, mit dem Sieg wurde die Saat für die Fortsetzung der Bruderfehde gelegt - die noch besser werden sollte ... © WWE

PLATZ 8: CHRIS BENOIT vs. SHAWN MICHAELS vs. TRIPLE H (WrestleMania XX, 2004) - WWE schweigt dieses Match heute quasi tot, die Erinnerung an Benoit (l.) ist durch seine Schreckenstat 2007 (Mord an Frau und Kind, dann Suizid) überschattet. Vorher war er unbestritten einer der besten Wrestler der Welt, das Match, in dem er zum World Champ wurde sein bestes bei WWE © Getty Images

PLATZ 7: THE UNDERTAKER vs. SHAWN MICHAELS (WrestleMania 25, 2009) - Zum dritten Mal das Dream Team im Ring, ihr erstes WrestleMania-Duell 2009, das die Einleitung von Michaels' Abschiedsfehde war, war noch einen Tick besser als ihr Ende © WWE

PLATZ 6: SHAWN MICHAELS vs. RAZOR RAMON (WrestleMania X, 1994) - Ähnlich wie bei Hell in a Cell und TLC war es auch beim Leiter-Match: Eines der frühesten Werke war das beste. Der junge Michaels begründete mit damals so noch nicht gesehenen Flugeinlagen seinen Ruf als "Mr. WrestleMania" ... ©

... für Gegener Ramon (Scott Hall), die vielleicht charismatischste und coolste Sau der Neunziger, war es eine unübertroffene Sternstunde. Der "Bad Guy" erdet letztlich den hochfliegenden Michaels und sicherte sich den auf dem Spiel stehenden Intercontinental Title © WWE

PLATZ 5: BRET HART vs. OWEN HART (SummerSlam 1994) - Die bei WrestleMania aufgebaute Bruderfehde um den Titel fand ihren Höhepunkt: In einem Steel Cage Match, das bis heute als das Steel Cage Match schlechthin bezeichnet werden darf - Einfallsreichtum, Emotion, perfekte Spannungskurve © WWE

Der ältere Bruder Bret blieb am Ende Sieger, als Krönung folgte dann noch einer Massenkeilerei unter Beteiligung der Brüder und Schwäger der beiden. Tragisch, dass Owen fünf Jahre später bei einem missglückten Einmarsch-Stunt ums Leben kam © WWE

PLATZ 4: JOHNNY GARGANO vs. ANDRADE ALMAS (NXT TakeOver: Philadelphia, 2018) - Im Zweifel haben in diesem Ranking oft die Klassiker die modernen Matches ausgestochen, hier nicht: Was Gargano und Almas in diesem Titelduell bei NXT boten, hat bei WWE eine neue Stufe gezündet © WWE

Gargano und Andrade boten Technik, Psychologie und erzählerische Finesse aus einem Guss - und das in einem Tempo, das es in der Liga so lange nicht zu sehen gab. Matches auf diesem Niveau gab es im Hauptkader lange nicht zu sehen © WWE

PLATZ 3: WALTER vs. TYLER BATE (NXT UK TakeOver: Cardiff, 2019) - Noch einen drauf setzten soeben der aus Wien stammende WALTER und der junge Brite Tyler Bate, die sich ein ähnliches Niveau satte 40 Minuten lang hielten und sich das ultimative David-Goliath-Match lieferten - mit Goliath WALTER als Sieger © WWE

PLATZ 2: CM PUNK vs. JOHN CENA (Money in the Bank 2011) - Ein Kampf, der hatte, was kein Drehbuchautor der Welt künstlich erzeugen kann: reale Emotion, basierend auf einer echten Geschichte. Kultstar Punk drohte WWE damals tatsächlich frustriert mit seinem Abgang, wurde in letzter Minute zu einem Verbleib überredet ... © WWE

... und schockte in seiner Heimatstadt Chicago die Wrestling-Welt, als er Champion und Superstar John Cena in seinem nur vermeintlich letzten Match für die Liga den Titel abnahm. Die reale, bei den Fans noch unaufgeklärte Ungewissheit über Punks Zukunft verlieh dem Duell eine spannungsgeladene Atmosphäre, wie es sie so sonst nie gab © WWE

Und dann legten Punk und Cena auch noch beide das Match ihres Lebens hin - in das das Rätsel um Punk perfekt eingeflochten wurde (inklusive eines Auftritts von Boss Vince McMahon, der Punk scheinbar um den Sieg betrügen, aber von Cena abgehalten wurde). Punk triumphierte und brachte die Halle zum Explodieren © WWE

PLATZ 1: STONE COLD STEVE AUSTIN vs. BRET HART (WrestleMania 13, 1997) - Es kann nur eine Nummer 1 geben und es ist dieser x-fach zitierte Showdown, der den Grundstein für die Attitude Era und die Mega-Karriere von Superstar Stone Cold legte © WWE

Austin ging als Bösewicht in das nur durch Aufgabe zu gewinnende Submission Match und kam als Publikumsliebling heraus: Hart und er (nicht zufällig in Wahrheit wie viele Gegner hier gute Freunde) zogen in eine Schlacht, die intensiv, so glaubwürdig und dabei doch so gut erzählt war, wie Wrestling nur sein kann © WWE