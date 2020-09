CS:GO: MIBR & Hard Legion für IEM New York disqualifiziert

Veranstalter ESL zieht aus der "Coaching Bug"-Affäre Konsequenzen und ersetzt für die IEM New York MIBR und Hard Legion mit Chaos und dem Gewinner aus IG vs. HellRaisers.

MIBR und Hard Legion sind nicht länger an einer Teilnahme beim IEM New York berechtigt. Die ESL reagiert damit auf die "Coaching Bug"-Affäre, die Anfang September für einen Skandal sorgte. Chaos Esports Club und der Gewinner aus Invictus Gaming gegen HellRaisers werden die freigewordenen Plätze einnehmen.

ESL zieht Konsequenzen

Vor zwei Wochen wurden die Trainer von MIBR und Hard Legion für schuldig befunden, den Coaching Bug mehrfach ausgenutzt und sich so einen unfairen Vorteil erschlichen zu haben. Dies soll auch schon in früheren RMR-Turnieren stattgefunden haben, weshalb Valve ihnen alle Punkte gestrichen hat. Zusätzlich erhielten die Trainer Ricardo "dead" Sinigaglia von MIBR und Aleksander "MechanoGun" Bogatiryev von Hard Legion eine sechs-monatige respektive zwei-jährige Suspendierung durch die Esports Integritätskommission (ESIC).

Chaos wird MIBR ersetzen, weil sie in Amerika laut RMR-Rang das nächstbeste Team sind. Auf der anderen Seite wird der Gewinner aus Invictus Gaming vs. HellRaisers den Platz von Hard Legion einnehmen. Beide schnitten in der CIS-Qualifikation auf dem fünften und sechsten Platz ab.