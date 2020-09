Anzeige

Formel 1 in Sotschi: Pressestimmen zu Lewis Hamilton und Ferrari Spott für Hamilton: "Naive Fehler"

Hamilton verpasst Schumi-Rekord

SPORT1

Der Grand Prix von Sotschi endet enttäuschend für Lewis Hamilton - nicht nur wegen des verpassten Rekords von Michael Schumacher. SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

Für den Formel-1-Superstar war es eher ein Rennen zum Schnell-Abhaken: Lewis Hamilton verpasste in Sotschi seinen 91. Grand-Prix-Sieg, mit dem er den Rekord von Michael Schumacher eingestellt hätte.

Zwei Zeitstrafen bremsten den Briten ein, so dass sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas auf Platz eins raste. Auch für Sebastian Vettel und Ferrari lief es einmal mehr unrund.

Anzeige

SPORT1 zeigt die Pressestimmen zum Rennen.

ITALIEN

La Repubblica: "Ist es möglich, dass ein so starker Fahrer, ein Phänomen wie Hamilton, die Regeln nicht kennt? Es ist möglich. Und heute hatten wir den Beweis, eigentlich zwei. Also nur ein Rat: Außer Gewichten im Fitnessstudio auch manchmal ein Buch in die Hand zu nehmen. Zumindest das mit den F1-Regeln... Hamilton verliert die Konzentration und verfehlt Schumachers Rekord. Der Brite zahlt einen hohen Preis für zwei naive Fehler vor dem Start, die sein Rennen ruinieren. Für Ferrari ist der Tag dank der Leistung Leclercs weniger grau als befürchtet."

Gazzetta dello Sport: "Der Angriff auf Michael Schumachers Rekord ist diesmal gescheitert, aber Hamilton könnte es bereits in zwei Wochen in Deutschland schaffen: In der Heimat des Mythos Schumacher."

Michael Schumacher: Ein Leben zwischen Erfolgsrausch und tragischem Schicksal

Corriere dello Sport: "Nach fünf katastrophalen Rennen ist Leclercs sechster Platz ein Trost und ein Hoffnungsschimmer für Ferrari. Es ist unbestreitbar, dass zumindest an Leclercs Auto ein beträchtlicher Fortschritt gemacht worden ist."

Tuttosport: "Lewis Hamilton ist verbittert und erklärt sich als Opfer eines Systems, in dem er zwar erfolgreich ist, sich aber nicht immer verstanden fühlt. Ferrari tankt ein wenig Zuversicht. Nach fünf dramatischen Rennen sendet Maranello ein Lebenszeichen."

Corriere della Sera: "Auf der letzten Meile vor Schumachers Rekord wird es Hamilton schwindlig. Der Brite verliert sich und schenkt Bottas den Sieg. Ferrari sendet wieder Lebenszeichen. Leclerc schafft es vom zehnten auf den sechsten Platz, was Anlass zur Hoffnung gibt."

Anzeige

Lewis Hamilton startet in Australien seine Rekordjagd. Nach WM-Titeln kann er mit Michael Schumacher gleichziehen, andere Bestleistungen kann er sogar überflügeln. SPORT1 zeigt Hamiltons Rekorde © Getty Images MEISTE RENNEN IN FÜHRUNG: Bei seinem Sieg in Russland 2019 führte Hamilton zum 143. Mal in der Motorsport-Königsklasse ein Rennen an und hat damit die alte Rekordmarke Schumachers (142 Rennen) überboten. Mittlerweile sind es 148 Rennen © Getty Images MEISTE SIEGE IN EINER SAISON: Den Rekord teilen sich Michael Schumacher und Sebastian Vettel mit je 13 Siegen. Hamilton folgt mit elf Siegen in der Saison 2019 dahinter. Insgesamt gelangen ihm bereits dreimal elf Siege in einer Saison © Getty Images MEISTE SIEGE IN FOLGE: Die bisherige Bestmarke teilen sich Alberto Ascari (1952/53) und Sebastian Vettel (2013) mit je neun Siegen in Serie © Getty Images Anzeige MEISTE SIEGE: Selbst dieser Rekord, der lange Zeit unerreichbar schien, ist für den 35-Jährigen mittlerweile in Reichweite. Mit 84 Siegen steht er auf Platz zwei - Vettel auf Platz drei folgt mit 53 Siegen. An der Spitze liegt (noch) Michael Schumacher (91), mit sieben Siegen mehr als Hamilton © Getty Images MEISTE POLES IN FOLGE: Stolze acht Mal in Serie rast Ayrton Senna saisonübergreifend zwischen Jerez 1988 und Phoenix 1989 auf die Pole. Hamilton schafft 2015 sieben Poles hintereinander. Gemeinsam mit Alain Prost hält er seitdem schon mal den Rekord für die meisten Poles in Folge in einer Saison, seine insgesamt 88 Poles sind sowieso mit großem Abstand Rekord (20 vor Schumacher) © Getty Images MEISTE WM-TITEL: Mit sechs WM-Titeln liegt Hamilton auf Platz zwei der ewigen Bestenliste - seit Austin 2019 vor der argentinischen Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio. Der siebenmalige Champion Schumacher liegt in dieser Saison in Reichweite © Getty Images MEISTE WM-TITEL IN FOLGE: Auch hier ist Schumacher mit fünf Triumphen in Serie das Maß der Dinge. Hamilton müsste nach seinen WM-Titeln 2017 bis 2019 also noch bis 2021 die Königsklasse gewinnen, um gleichziehen zu können © Getty Images Anzeige MEISTE PODESTPLATZIERUNGEN IN EINER SAISON: In dieser Kategorie teilen sich Hamilton, Vettel und Schumacher den Bestwert mit 17 Podestplatzierungen. 2019 stand er kurz vor dem alleinigen Rekord, konnte in den letzten beiden Rennen aber keine Pole mehr einfahren © Getty Images MEISTE PODESTPLATZIERUNGEN: In 151 Rennen durfte sich Hamilton auf dem Podium bisher feiern lassen. Damit hat er Legenden wie Alain Prost (106), Fernando Alonso (97) und Ayrton Senna (80) längst überholt. Schumachers 155 Podestplatzierungen sind in der nächsten Saison in großer Gefahr © Getty Images MEISTE GRAND-PRIX-FÜHRUNGSRUNDEN: In dieser Kategorie hinkt Hamilton noch recht weit hinter Schumacher (5111 Runden) zurück. Mit 4482 Runden liegt der Brite aber klar vor dem Drittplatzierten Vettel, der 3496 Runden lang das Feld anführte © Getty Images MEISTE PUNKTEPLATZIERUNGEN: Als Siebter holte Schumacher beim Brasilien-GP 2012 zum 221. Mal Punkte und liegt damit noch knapp vor Hamilton. Dieser Rekord kann in diesem Jahr fallen. Bei den meisten Punkteplatzierungen in Folge hat der Brite mit 33 Rennen aber schon die Nase vorne. Dieses Kunststück gelang ihm gleich zweimal (2016-2018 und 2018-2019) © Getty Images Anzeige MEISTE SCHNELLSTE RENNRUNDEN: Von den aktiven Fahrern kommt nur Kimi Räikkönen mit 46 schnellsten Rennrunden in die Region von Hamilton (47). Bis auf Schumacher (77) fehlen dem Briten aber noch einige schnellste Rennrunden © Getty Images FAZIT: Dank seiner jahrelangen Dominanz sind für Hamilton mittlerweile auch viele Schumacher-Rekorde noch zu erreichen - zumal er mit 35 noch ein paar Jahre auf Top-Niveau fahren kann und die Anzahl der Rennen pro Jahr steigen wird. Schon in diesem Jahr könnte der Deutsche den Rekord für die meisten WM-Titel teilen müssen © Getty Images

ENGLAND

Guardian: "Hamilton fühlt sich von den Stewards ungerecht behandelt. Er behauptet, dass sie ihn stoppen wollen, weil er zu erfolgreich ist. Natürlich war es kein perfekter Tag für Lewis, aber ein Platz auf dem Podium ist ja nicht das Schlechteste. Bottas sagt danke, der Finne feierte seinen erst zweiten Sieg der Saison. Die Stimmung in der Garage hätte jedoch nicht eisiger sein können."

Daily Mail: "Hamilton kam nach Sotschi, um sich in den Rekordbüchern der Formel 1 zu verewigen. Als er Russland verließ, verfluchte er stattdessen das Regelbuch. Die Mercedes-Fahrer überboten sich im Fluchen: Hamilton nannte seine Bestrafung einen großen Bullshit, Bottas beschimpfte seine Kritiker nach dem geschenkten Sieg: F*** you!"

Sun: "Hamilton schimpfte über eine lächerliche Bestrafung und beschuldigte die Stewards, ihn mit allen Mitteln einbremsen zu wollen. Bottas nahm den geschenkten Sieg an und attackierte seine Kritiker - das war ein merkwürdiges Wochenende für Mercedes. So richtig freuen wollte sich niemand."

Hamilton triumphiert beim Crash-Wahnsinn von Mugello

SPANIEN

Marca: "Bottas kann die doppelte Strafe gegen Hamilton für sich nutzen. Es war ein Geschenk für Bottas in Sotschi. Trotzdem: Hamilton riecht seit zwei Monaten nach Weltmeister. Für Vettel läuft es weiterhin nicht rund, das Auto ist einfach nicht auf der Höhe."

AS: "Bottas gewinnt, Hamilton kocht vor Wut. Eine schwer zu erklärende Strafe bugsiert den Briten ins Abseits und schenkt dem Finnen den Sieg in Sotschi. Hamiltons Party wurde gecancelt, er muss weiterhin darauf warten, mit Schumacher gleichzuziehen. Für Vettel ist es weiterhin eine Weltmeisterschaft zum Vergessen."

Sport: "Bottas wird zum Partyschreck für Hamilton in Russland. Valtteri holt sich entgegen aller Prognosen das Rennen in Sotschi. Die Zeitstrafe für Hamilton kam dem Finnen entgegen. Ferrari muss sich Gedanken machen, was da los ist. Sie sind weiterhin weit weg von der Elite. Richtig Spannung kam in Sotschi selten auf."

Anzeige

El Mundo Deportivo: ""Es gibt Tage, an denen es besser wäre, das Bett gar nicht erst zu verlassen. Zu schlafen und zu warten, dass die Nacht wiederkommt. Dieser Sonntag war einer dieser Tage für Hamilton, der normalerweise vom Siegerglück begleitet wird. (...) Er hätte den historischen Rekord von Michael Schumacher von 91 Siegen in der Formel 1 egalisieren können. Doch statt eines denkwürdigen Tages, wurde es für Lewis ein Tag zum Vergessen. Er wollte mit Schumacher gleichziehen und seinen Legendenstatus ausbauen, jetzt kann er es ausgerechnet am Nürburgring in der Heimat des Kaisers vollenden. Leclerc holt für Ferrari einen sechsten Platz, trotzdem reicht es einfach nicht, um weiter oben mitzuspielen."

Hamilton meisterhaft - Vettel crasht

El País: "Die Pole Position, die ihm (Hamilton) am Samstag zugeteilt wurde, brachte ihn in die beste Position (...) für den 91. Triumph seiner Karriere, eine Rekordzahl, die ihn in dieser Statistik auf ein Niveau mit Michael Schumacher gebracht hätte. Und doch hinderte ihn ein für einen Fahrer seiner Kategorie unangemessener Fehler, der Ausrutscher eines Anfängers, daran, den Rekord des Deutschen zu erreichen."

FRANKREICH

L'Équipe: "Schon vor dem Start war alles verloren. Hamilton machte zwei Fehler, und sein vergnügter Leutnant Bottas ergriff die unverhoffte Chance."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "Strafe vermiest Hamilton den Schumi-Rekord. Hamilton musste im Rennen zwei Fünf-Sekunden-Strafen absitzen. Damit war seine Rekordjagd ziemlich schnell zum Scheitern verurteilt. Bottas überholte Verstappen am Start, anschließend war Hamiltons Unheil sein Glück."

Kurier: "Nichts wurde es mit dem 91. Sieg für Lewis Hamilton, mit dem er den Rekord von Michael Schumacher egalisiert hätte. Dabei machte der Brite im Rennen alles richtig. Am Start konnte er mit einem harten, aber fairen Manöver gegen Bottas ebenso seine Führung behaupten, wie nach einer frühen Safety-Car-Phase. Nach seinem Boxenstopp pflügte er als schnellster Mann durch das Feld. Am Ende reichte es zwar mit Rang drei für einen Podestplatz. Doch das entspricht nicht den Ansprüchen des sechsfachen Weltmeisters. Hamilton machte seinen Fehler in der Runde zur Startaufstellung. Da absolvierte er zwei Probestarts, wo er es nicht hätte tun dürfen. Die Folge war eine Strafe von insgesamt zehn Sekunden, die sein Rennen ruinierte."

SCHWEIZ

Blick: "Der sechsfache Weltmeister Lewis Hamilton macht den Titelkampf mit seinen Flops selber spannend. Doch nach dem dritten Platz hinter Bottas und Verstappen in Sotschi droht dem Briten in den nächsten vier Rennen vielleicht sogar eine Strafpause!"

-----

Anzeige