R6S: Vote to Kick aus Rainbow Six: Siege entfernt

An dieser Stelle sollte das Abstimmungsverfahren, besser bekannt als "Vote to Kick" greifen, das toxische Spieler aus dem Game wählen lässt. Doch was, wenn die Bullies in der Überzahl sind? Tatsächlich wird Vote to Kick in Casual meistens willkürlich eingesetzt. Ist man beispielsweise der letzte Überlebende und die vier restlichen Mates möchten keine 30 Sekunden bis Rundenende warten, wird man einfach per demokratischer Abstimmung aus dem Game geworfen. Szenarien wie diese, gerne auch in Kombination mit beabsichtigten Teamkills, sorgten jahrelang für Frust bei der Community.