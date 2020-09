WWE: Rätselhafter Ausfall von Nikki Cross, Nia Jax, Shayna Baszler

Nia Jax und Shayna Baszler verpassten WWE Clash of Champions © WWE

"Keine medizinische Freigabe": Das WWE-Frauentrio Nikki Cross, Nia Jax und Shayna Baszler verpasst Clash of Champions. Ist der Corona-Ausbruch schuld?

Nicht näher definierte medizinische Gründe haben zwei vorab angekündigte Matches der Großveranstaltung Clash of Champions in der Nacht zum Montag durchkreuzt: Nikki Cross, die eigentlich SmackDown-Damenchampion Bayley herausfordern sollte, fehlte ebenso wie die beiden Tag-Team-Champions Nia Jax und Shayna Baszler.

Nia Jax und Shayna Baszler witzeln bei Twitter

Cross war bereits am Freitag bei der TV-Show SmackDown nicht dabei, Bayley hielt eine Promo-Ansprache in ihrer Abwesenheit. Die frühere UFC-Kämpfern Baszler und The-Rock-Cousine Jax waren am Montag bei RAW noch im Einsatz und besiegten Lana und Natalya.