WWE Clash of Champions 2020: Legenden rächen sich an Orton

Bei der Großveranstaltung Clash of Champions in der Nacht zum Montag, in der Orton Champion Drew McIntyre in einem Ambulance Match herausforderte, mischten sich gleich mehrere von Ortons Opfern der vergangenen Monate ein - und stellten dem "Legend Killer" auf spektakuläre Weise die Quittung aus.

Big Show, Christian, Shawn Michaels schlagen zurück

Drew McIntyre vollendet - Ric Flair transportiert Randy Orton ab

Roman Reigns verstört im Match gegen Jey Uso

Sami Zayn fesselt Jeff Hardy mit Ohr an Leiter

Nikki Cross, Nia Jax und Shayna Baszler fallen aus - Corona?

Die Ergebnisse von WWE Clash of Champions 2020:

WWE SmackDown Tag Team Championship: Cesaro & Shinsuke Nakamura (c) besiegen Lucha House Party (Kickoff-Show)

WWE Intercontinental Championship Ladder Match: Sami Zayn besiegt Jeff Hardy (c), AJ Styles - TITELWECHSEL!

WWE RAW Women's Championship: Asuka (c) besiegt Zelina Vega

WWE United States Championship: Bobby Lashley (c) besiegt Apollo Crews

WWE RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. Andrade & Angel Garza

WWE SmackDown Women's Championship: Asuka besiegt Bayley (c) durch Disqualifikation

WWE Championship Ambulance Match: Drew McIntyre (c) besiegt Randy Orton

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) besiegt Jey Uso