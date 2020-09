Ligue 1: Paris Saint-Germain siegt dank Mauro Icardi gegen Stafe Reims

Der französische Meister Paris St. Germain hat mit dem dritten Sieg in Folge seine Aufholjagd in der Ligue 1 fortgesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Angstgegner Stade Reims 2:0 (1:0). In der Tabelle kletterte der mit zwei Niederlagen gestartete Titelverteidiger auf Rang sieben.