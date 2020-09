Brasilien: CR Flamengo muss trotz Corona-Ausbruch spielen

Am Ende zog Brasiliens Fußballmeister CR Flamengo im Corona-Chaos den Kürzeren und musste zur Erstligapartie am Sonntag bei SE Palmeiras antreten. Wenige Minuten vor der offiziellen Anstoßzeit (16 Uhr) hob das vom nationalen Verband CBF angerufene Bundesarbeitsgericht in Brasilia die am Samstag von der regionalen Instanz ausgesprochene Untersagung der Partie auf. Diese hätte nur Zuständigkeit für Begegnungen in Rio de Janeiro, hieß es in der Begründung.