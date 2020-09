FC Bayern: Salihamidzic muss Neuzugänge beschaffen - Kommentar

So erklärt Flick die Hoffenheim-Pleite

Dass der Kader (noch) zu schmal besetzt, steht außer Frage. 21 Feldspieler befinden sich derzeit in der Bayern-Auswahl. Darunter Javi Martínez, der noch weg will. Michael Cuisance, der nicht weg darf. Rückkehrer Adrian Fein, der es derzeit nicht mal in den Kader schafft.