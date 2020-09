Sandro Wagner wird TV-Experte bei DAZN - Nachfolger von Per Mertesacker

Sandro Wagner beerbt Per Mertesacker als Experte bei DAZN. Sein Debüt gibt der Ex-Nationalspieler bei einem Spiel des FC Bayern.

Wagner wird Nachfolger von Per Mertesacker, der künftig Experte beim ZDF ist. Der Ex-Stürmer wird sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League als Co-Kommentator und Experte agieren.