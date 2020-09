Sebastian Hoeneß tut mit Hoffenheim dem FC Bayern weh

Hoeneß nach TSG-Gala: Was mir Hermann Gerland beigebracht hat

In der Vorsaison ließ Sebastian Hoeneß als Coach der zweiten Mannschaft den FC Bayern noch jubeln. Nun beschert der 38-Jährige den Münchnern ein böses Erwachen.

Mit 4:1 ist die TSG Hoffenheim am Sonntagnachmittag über wacker kämpfende, aber müde und unkonzentriert wirkende Münchner gefegt . Ein Sieg, der auch in der Höhe verdient war. Und der nicht von ungefähr kam.

“Wir wollen sie durch unsere Art und Weise das Spiel spüren lassen, das sie vor drei Tagen hatten", spielte Hoeneß schon vor der Partie bei Sky auf die 120 Minuten an, die der FC Bayern am Donnerstag im Supercup gegen den FC Sevilla hatte bestreiten müssen .

Hoeneß fordert "Mut und Überzeugung"

Der 38-Jährige erhielt von seinen Schützlingen, was er verlangte. Mit großem Engagement und Einsatzwillen verteidigte die TSG hoch und konzentriert, presste mutig und konterte immer wieder gefährlich.

Die Kraichgauer legten eine Spielweise an den Tag, mit der die Bayern anscheinend nicht gerechnet hatten. Ihr dominantes Spiel konnte die Münchner nur selten aufziehen.

Flick mit Kompliment an Hoffenheim

"Riesenkompliment an Hoffenheim und an Sebastian Hoeneß", lobte sogar Bayern-Trainer Hansi Flick: "Seine Mannschaft hat unsere Räume sehr gut zugemacht. Wir hatten wenig Gelegenheit, unser Offensivspiel so vorzutragen, wie wir es normalerweise können."