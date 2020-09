NFL: Joe Montana verhindert Entführung von Enkel durch Einbrecherin

NFL-Legende Joe Montana verhindert, dass sein Enkelkind entführt wird. In seinem Haus in Malibu nimmt es der Ex-Quarterback mit einer Einbrecherin auf.

Was für ein Schreck für NFL-Legende Joe Montana!

Die Quarterback-Legende und seine Ehefrau Jennifer haben am Samstag die Entführung eines ihrer Enkelkinder verhindert. Einen TMZ -Bericht bestätigte das Los Angeles County Sheriff Department am Sonntag.

Dem Bericht zufolge drang eine 39-jährige Frau durch eine unverschlossene Tür in Montanas Haus in Malibu/Kalifornien ein und schnappte sich das Baby. Mit dem Kind auf dem Arm bewegte sich die Einbrecherin in einen anderen Raum.