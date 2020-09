French Open LIVE mit Rafael Nadal & Angelique Kerber im TV, Stream, Ticker

Am zweiten Tag der French Open greift Topfavorit Rafael Nadal ins Turnier ein. Auch Angelique Kerber ist erstmals im Stade Roland Garros im Einsatz.

Am zweiten Turniertag der French Open steigen mehrere Favoriten in das Turnier ein. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020 )

Zuvor kämpft Dominic Thiem im Duell der US-Open-Sieger gegen den Kroaten Marin Cilić um den Einzug in die nächste Runde.

Auch die Nummer vier der Welt, Daniil Medvedev, greift in das Turnier ein. Der Russe schlägt auf dem Court Suzanne Lenglen gegen den Ungar Marton Fucsovics auf.

Kerber gibt sich kämpferisch

Insgesamt fünf Deutsche kämpfen am Montag um den Einzug in die nächste Runde, darunter die deutsche Hoffnungsträgerin Angelique Kerber, die auf die Slowenin Kaja Juvan trifft. Vor dem Turnierstart gibt sich die 32-Jährige kämpferisch. "Ich weiß, dass ich auf Sand noch mehr aus mir herausholen muss. Das werde ich so gut es geht dieses Jahr versuchen", sagte Kerber bei Eurosport.